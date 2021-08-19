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ناشد عدد من سكان مخطط الخضراء بمكة المكرمة؛ المسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة؛ بضرورة تأمين مناهل مكشوفة في المخطط تهدد أرواح المارّة بما فيهم الأطفال، وتشكّل بؤر لتجمع البعوض والحشرات الضارة.
وأبدى السكان تخوفهم الشديد من تلك المناهل المكشوفة في المخطط، لافتين إلى أنها أصبحت بؤراً لتجمع البعوض والحشرات، فضلاً عن أنها تشكل خطراً على المارّة، ويحيط بها الأشجار ما يجعلها بيئة جاذبة للثعابين.
وفي شكوى تقدم بها السكان للأمانة تضمنت اعتذاراً بسبب التأخر في معالجة البلاغ، والبدء في عملية تصعيد البلاغ لمعالجة الشكوى بأسرع وقت ممكن، وسط مطالبات من السكان بسرعة إنهاء المشكلة والوقوف على المناهل وتأمينها على وجه السرعة.
19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443 12:39 AM
وسط مطالبات من السكان بسرعة إنهاء المشكلة وتأمين المناهل على وجه السرعةمناهل مكشوفة بـ"خضراء مكة" تهدد سلامة المارّة وتجذب البعوض.. ومخاوف من الثعابين
ناشد عدد من سكان مخطط الخضراء بمكة المكرمة؛ المسؤولين في أمانة العاصمة المقدسة؛ بضرورة تأمين مناهل مكشوفة في المخطط تهدد أرواح المارّة بما فيهم الأطفال، وتشكّل بؤر لتجمع البعوض والحشرات الضارة.
وأبدى السكان تخوفهم الشديد من تلك المناهل المكشوفة في المخطط، لافتين إلى أنها أصبحت بؤراً لتجمع البعوض والحشرات، فضلاً عن أنها تشكل خطراً على المارّة، ويحيط بها الأشجار ما يجعلها بيئة جاذبة للثعابين.
وفي شكوى تقدم بها السكان للأمانة تضمنت اعتذاراً بسبب التأخر في معالجة البلاغ، والبدء في عملية تصعيد البلاغ لمعالجة الشكوى بأسرع وقت ممكن، وسط مطالبات من السكان بسرعة إنهاء المشكلة والوقوف على المناهل وتأمينها على وجه السرعة.
، مناهل مكشوفة بـ"خضراء مكة" تهدد سلامة المارّة وتجذب البعوض.. ومخاوف من الثعابين ،
المصدر : الخليج 365
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