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تستكمل اليوم الخميس، منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بمواجهتين.
في المباراة الأولى يحل الأهلي ضيفاً مزعجاً على نظيره الحزم ( الوافد الجديد لدوري الأضواء) وذلك عند الساعة 7:10 مساءً، على أرض ملعب نادي الحزم بالرس.
اللقاء يشكل أهمية كبيرة للطرفين، حيث يسعى كل منهما لخطف النقاط الثلاث وتحقيق الانتصار الأول في الدوري.
وفي اللقاء الآخر الذي لا يقل أهمية عن الأول يحل النصر ( متصدر الدوري ) ضيفاً على نظيره الفيصلي، عند الساعة 8:50 مساءً، على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة.
النصر يأمل العودة للرياض بالنقاط الثلاث من أجل إحكام القبضة على الصدارة.
في المقابل يسعى أصحاب الأرض والجمهور إلى تحقيق انتصارهم الأول، لذا من المتوقع أن يشهد اللقاء الندية والإثارة لما تتسم به لقاءات الفريقين في الفترة الأخيرة.
19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443 12:28 AM
في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفينالإثارة المنتظرة تجمع النصر والفيصلي.. والأهلي يخشى مفاجأة الحزم
تستكمل اليوم الخميس، منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم، بمواجهتين.
في المباراة الأولى يحل الأهلي ضيفاً مزعجاً على نظيره الحزم ( الوافد الجديد لدوري الأضواء) وذلك عند الساعة 7:10 مساءً، على أرض ملعب نادي الحزم بالرس.
اللقاء يشكل أهمية كبيرة للطرفين، حيث يسعى كل منهما لخطف النقاط الثلاث وتحقيق الانتصار الأول في الدوري.
وفي اللقاء الآخر الذي لا يقل أهمية عن الأول يحل النصر ( متصدر الدوري ) ضيفاً على نظيره الفيصلي، عند الساعة 8:50 مساءً، على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة.
النصر يأمل العودة للرياض بالنقاط الثلاث من أجل إحكام القبضة على الصدارة.
في المقابل يسعى أصحاب الأرض والجمهور إلى تحقيق انتصارهم الأول، لذا من المتوقع أن يشهد اللقاء الندية والإثارة لما تتسم به لقاءات الفريقين في الفترة الأخيرة.
، الإثارة المنتظرة تجمع النصر والفيصلي.. والأهلي يخشى مفاجأة الحزم ،
المصدر : الخليج 365
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