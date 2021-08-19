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الكويت.. إعادة تسيير رحلات الطيران التجاري مع الهند ومصر وأربع دول أخرى

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محمد بن مسعود - الدمام - الالتزام بالضوابط التي تحددها اللجنة الوزارية لطوارئ

‏أعلنت اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا بدولة الكويت عن صدور قرار مجلس الوزراء إعادة تسيير رحلات الطيران التجاري مع كل من (الهند، مصر، بنجلاديش، باكستان، سريلانكا، النيبال).

وأشارت إلى الالتزام بالضوابط التي تحددها اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، وتكليف الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرار، واعتماد الآلية المقترحة من قبل وزارة الصحة بشأن شروط وضوابط دخول المسافرين إلى دولة الكويت.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد تابع تطورات الأوضاع الصحية في دولة الكويت في ظل التراجع الملحوظ في نسبة الإصابات بفيروس كورونا لتصل إلى 2.5 % وارتفاع نسبة التعافي إلى ما يقارب 97.8 % ولله الحمد.

19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443 12:32 AM

الالتزام بالضوابط التي تحددها اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا

الكويت.. إعادة تسيير رحلات الطيران التجاري مع الهند ومصر وأربع دول أخرى
منصور الشلاقي

‏أعلنت اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا بدولة الكويت عن صدور قرار مجلس الوزراء إعادة تسيير رحلات الطيران التجاري مع كل من (الهند، مصر، بنجلاديش، باكستان، سريلانكا، النيبال).

وأشارت إلى الالتزام بالضوابط التي تحددها اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، وتكليف الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرار، واعتماد الآلية المقترحة من قبل وزارة الصحة بشأن شروط وضوابط دخول المسافرين إلى دولة الكويت.

وكان مجلس الوزراء الكويتي قد تابع تطورات الأوضاع الصحية في دولة الكويت في ظل التراجع الملحوظ في نسبة الإصابات بفيروس كورونا لتصل إلى 2.5 % وارتفاع نسبة التعافي إلى ما يقارب 97.8 % ولله الحمد.

الكلمات المفتاحية

، الكويت.. إعادة تسيير رحلات الطيران التجاري مع الهند ومصر وأربع دول أخرى ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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