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أعلنت اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا بدولة الكويت عن صدور قرار مجلس الوزراء إعادة تسيير رحلات الطيران التجاري مع كل من (الهند، مصر، بنجلاديش، باكستان، سريلانكا، النيبال).
وأشارت إلى الالتزام بالضوابط التي تحددها اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، وتكليف الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرار، واعتماد الآلية المقترحة من قبل وزارة الصحة بشأن شروط وضوابط دخول المسافرين إلى دولة الكويت.
وكان مجلس الوزراء الكويتي قد تابع تطورات الأوضاع الصحية في دولة الكويت في ظل التراجع الملحوظ في نسبة الإصابات بفيروس كورونا لتصل إلى 2.5 % وارتفاع نسبة التعافي إلى ما يقارب 97.8 % ولله الحمد.
19 أغسطس 2021 - 11 محرّم 1443 12:32 AM
الالتزام بالضوابط التي تحددها اللجنة الوزارية لطوارئ كوروناالكويت.. إعادة تسيير رحلات الطيران التجاري مع الهند ومصر وأربع دول أخرى
أعلنت اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا بدولة الكويت عن صدور قرار مجلس الوزراء إعادة تسيير رحلات الطيران التجاري مع كل من (الهند، مصر، بنجلاديش، باكستان، سريلانكا، النيبال).
وأشارت إلى الالتزام بالضوابط التي تحددها اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، وتكليف الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرار، واعتماد الآلية المقترحة من قبل وزارة الصحة بشأن شروط وضوابط دخول المسافرين إلى دولة الكويت.
وكان مجلس الوزراء الكويتي قد تابع تطورات الأوضاع الصحية في دولة الكويت في ظل التراجع الملحوظ في نسبة الإصابات بفيروس كورونا لتصل إلى 2.5 % وارتفاع نسبة التعافي إلى ما يقارب 97.8 % ولله الحمد.
، الكويت.. إعادة تسيير رحلات الطيران التجاري مع الهند ومصر وأربع دول أخرى ،
المصدر : الخليج 365
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