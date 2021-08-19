، الكويت.. إعادة تسيير رحلات الطيران التجاري مع الهند ومصر وأربع دول أخرى ،

محمد بن مسعود - الدمام - الالتزام بالضوابط التي تحددها اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا

‏أعلنت اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا بدولة الكويت عن صدور قرار مجلس الوزراء إعادة تسيير رحلات الطيران التجاري مع كل من (الهند، مصر، بنجلاديش، باكستان، سريلانكا، النيبال).

وأشارت إلى الالتزام بالضوابط التي تحددها اللجنة الوزارية لطوارئ كورونا، وتكليف الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم لتنفيذ القرار، واعتماد الآلية المقترحة من قبل وزارة الصحة بشأن شروط وضوابط دخول المسافرين إلى دولة الكويت.

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وكان مجلس الوزراء الكويتي قد تابع تطورات الأوضاع الصحية في دولة الكويت في ظل التراجع الملحوظ في نسبة الإصابات بفيروس كورونا لتصل إلى 2.5 % وارتفاع نسبة التعافي إلى ما يقارب 97.8 % ولله الحمد.