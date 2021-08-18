شكرا لقرائتكم خبر عن بدء صيانة وإصلاح 7 جسور بحاضرة الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ فرع وزارة النقل والخدمات اللوجيستية بالمنطقة الشرقية، إصلاح وصيانة 7 جسور بحاضرة الدمام، ضمن الخطة الدورية المعتمدة، وباشر أعمال الإصلاح بنفق الراشد، على طريق «الظهران - الجبيل».

مواصفات قياسيةوقال مدير فرع الوزارة م. أحمد الغامدي لـ«اليوم»: إنه تم إغلاق نفق الراشد؛ لصيانة الخرسانة المتضررة، ومعالجة حديد التسليح، حسب المواصفات القياسية لوزارة النقل، مضيفًا إن العمل مستمر لحين الانتهاء من أعمال الإصلاحات المطلوبة حسب البرنامج الزمني المعتمد.

فواصل التمددولفت إلى الانتهاء من استبدال فواصل التمدد لـ7 جسور، وهي جسر لكزس على طريق الملك سعود بطول 180 مترًا، وجسر تقاطع طريق «صفوى - المطار - أبوحدرية» القديم بطول 142 مترًا، وجسر الدفاع الجوي على طريق «الميناء - بقيق» بالاتجاهين، بطول 140 مترًا، وجسر الثقبة على طريق الملك خالد بطول 154 مترًا، إضافةً إلى جسر الدوحة على طريق الأمير محمد بن فهد بطول 75 مترًا، وجسر الراكة اتجاه الخبر على طريق الملك فهد بطول 62 مترًا.

حلول عاجلةمن ناحيتهم، أشار عدد من المواطنين إلى الإشكاليات الكثيرة الناتجة عن نفق الراشد، من ازدحامات، وحوادث مرورية، وتعطيل لحركة المركبات في مختلف الأوقات، التي زادتها فترة إغلاق النفق للصيانة، الذي شهد بفترات سابقة تساقط أجزاء من الخرسانة داخله، مطالبين بحلول عاجلة لإنهاء هذه الإشكاليات، التي لا تزال مستمرة، رغم التوسعة التي أجريت له قبل 7 أعوام.

ازدحامات وحوادثوشدد «ماجد الشدادي» على أهمية إيجاد حل جذري لإشكالية نفق الراشد، نتيجة تكرار صيانته بالفترات الماضية، التي يتضح أنها صيانة غير دورية، وإنما صيانة عاجلة لتساقط أجزاء منه، الأمر الذي أدى لإغلاقه لمدة أسبوع، مبينًا أن هذا النفق يقع على طريق حيوي بالمنطقة الشرقية، يشهد يوميًا عبور آلاف من المركبات، خاصة بالفترة الصباحية، التي تشهد ازدحامات غير طبيعية تتسبب في تعطيل للحركة المرورية وحوادث عدة، وبالتالي يتطلب جهودًا أكبر لمعالجته.

شريان رئيس وأفاد «مشاري الصياد» بأن الازدحامات بعد إغلاق نفق الراشد، تصل إلى أكثر من 2 كم على ذات الطريق، باعتباره شريانا رئيسا يربط بين الخبر والظهران والدمام، ويعد الطريق الأساس لسكان الأحياء في العزيزية، وجنوب الخبر، فهو من أقدم المواقع بالخبر، الذي تم افتتاحه تزامنًا مع جسر الملك فهد، وكان حينها يمثل معبرًا مفيدًا لمستخدمي الطريق، ولكن حاليًا تحول إلى مخنق مميت للمركبات، خاصة بالفترة الصباحية، مما يتسبب ذلك في تأخر الموظفين عن أعمالهم، والطلاب عن مدارسهم، وأصبح من الطبيعي تأخير وصولهم دون وجود أي حلول تجاه هذه المشكلة.

قرارات صارمة وبيّّن «عبدالله عايض» أن الجسر تم إغلاقه في أوقات سابقة نتيجة انهيارات وتساقط أجزاء منه، وحذر حينها الدفاع المدني، والمجلس المحلي من خطره، وعلى أثره، تم التوجيه بإغلاقه وصيانته، مشيرًا إلى إجراء إدارة الطرق والنقل، صيانة وتوسعة له، ولكن ما يتضح حاليا هو حاجة النفق لحلول جذرية، واتخاذ قرارات صارمة من الجهات العليا؛ لإنهاء هذه الأزمة، وأن الوضع أصبح لا يُطاق، ويحتاج إلى نظرة ثاقبة لعلاجه وتوسعته حتى يصبح نفقًا للعبور وليس للاختناق.

مسار ثالثكانت الجهات المختصة، ممثلة في إدارة النقل، وإدارة المرور، قد أغلقت نفق الراشد قبل 7 سنوات، لمدة أسبوعين؛ لإجراء صيانة عاجلة، بناء على توجيهات إمارة المنطقة الشرقية، وتمت حينها صيانته وإصلاح أجزاء عديدة بداخله، إضافة لتوسعته بزيادة مسار ثالث، ومساحة نصف متر على الأكتاف، وجاء الإغلاق حينها بناء على تقارير رسمية طالبت باتخاذ حلول عاجلة للأزمة.