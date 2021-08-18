الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-19

عرض محتوى حملة “رب اجعل هذا البلد آمنًا” عبر شاشات المحال الإلكترونية بالرياض

متابعات الخليج 365 - واس

عرض فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض، المحتوى التوعوي لحملة (ربِّ اجعل هذا البلد آمناً) عبر شاشات العرض بالمحال الإلكترونية بمدينة الرياض.

أهداف الحملة

وتهدف الحملة إلى تعزيز الأمن الفكري والانتماء واللحمة الوطنية لدى المجتمع، وذلك تفعيلاً للشراكات بين الفرع والجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة.

تعزيز الأمن الفكري

من جانبه أشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض عبدالله بن محمد الشبانات بهذا التعاون الملموس الذي أبرزته هذه الجهود في جميع الوسائل التقنية والإعلامية؛ لتعزيز مبدأ الأمن الفكري وترسيخ مفهوم الانتماء واللحمة الوطنية.

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