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شكرا لقرائتكم البريد السعودي يحدد 9 مواد محظورة من الشحن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-18
البريد السعودي يحدد 9 مواد محظورة من الشحن
تجنبها لضمان عدم تأخير تسليم الشحنات
متابعات الخليج 365 - الرياض
كشف البريد السعودي عن طبيعة وأنواع المواد المحظورة من الشحن، والتي يجب تجنبها؛ وذلك لضمان عدم تأخير تسليم الشحنات.
وقال البريد، في تغريدة عبر “تويتر”: “تأكد من المواد المحظورة من الشحن قبل الإرسال لتجنب تأخير تسليم الشحنة أو إعادتها للمصدر”.
وتشمل المواد المحظورة من الشحن ما يلي:
– المواد السامة والمعدية
– السوائل القابلة للاشتعال
– المواد السائلة الحارقة
– المواد القابلة للاشتعال
– الغازات المضغوطة
– المتفجرات
– المواد المؤكسدة
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