البريد السعودي يحدد 9 مواد محظورة من الشحن

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف البريد السعودي عن طبيعة وأنواع المواد المحظورة من الشحن، والتي يجب تجنبها؛ وذلك لضمان عدم تأخير تسليم الشحنات.

وقال البريد، في تغريدة عبر “تويتر”: “تأكد من المواد المحظورة من الشحن قبل الإرسال لتجنب تأخير تسليم الشحنة أو إعادتها للمصدر”.

وتشمل المواد المحظورة من الشحن ما يلي:

– المواد السامة والمعدية

– السوائل القابلة للاشتعال

– المواد السائلة الحارقة

– المواد القابلة للاشتعال

– الغازات المضغوطة

– المتفجرات

– المواد المؤكسدة



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