مذكرة تفاهم لدعم مبادرات تنمية الغطاء النباتي في المملكة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-18

متابعات الخليج 365 - واس

وقَّعَ المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحُّر ومؤسسة تنمية الغطاء النباتي “مروج” التابعة للمركز مذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” ممثلة في منصة “إحسان”؛ لتعزيز التعاون المشترك بهدف تنمية الغطاء النباتي ودعم مشروعات التشجير بالمملكة.

ومثّل المركز في مراسم التوقيع مستشار الرئيس التنفيذي ومدير عام الإدارة العامة للتنوّع النباتي ومكافحة التصحر الدكتور عبد الله البريكي، فيما وقّع عن منصة إحسان الرئيس التنفيذي للمنصة عبد العزيز بن أحمد الحمادي، وعن مؤسسة “مروج” الرئيس التنفيذي المكلف المهندس وائل عدلي بوشة.

أهم أهداف المذكرة

وتهدف مذكرة التفاهم إلى التعاون في العديد من المجالات المتعلقة بتنمية الغطاء النباتي، أبرزها إتاحة الفرصة للمركز والمؤسسة للاستفادة من منصة إحسان في دعم المشاريع ذات الصلة بتنمية الغطاء النباتي، وإطلاق مبادرات التشجير وعرضها على المنصة.

وبحسب المذكرة سوف تُقدم الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي الدعم الإعلامي للأنشطة والمبادرات التي يشرف عليها المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحُّّر ومؤسسة مروج بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية ورفع الوعي البيئي بأهمية الإسهام في مشاريع تنمية الغطاء النباتي.

يشار إلى أن هذه المذكرة تأتي ضمن جهود المركز لتعزيز الشراكات مع القطاعين الحكومي والخاص والجمعيات والمؤسسات الأهلية لدعم تنمية الغطاء النباتي من خلال الإسهام في حملات التشجير وزيادة مساحة الرقعة الخضراء وحماية التنوّع النباتي وتعزيز الأنشطة الاقتصادية المرتبطة به، فضلًا عن رفع الوعي المجتمعي تجاه البيئة.



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