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خطوات فسخ وكالة إلكترونيًّا عبر بوابة ناجز

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-18

خطوات فسخ وكالة إلكترونيًّا عبر بوابة ناجز

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضحت وزارة العدل خطوات فسخ وكالة إلكترونيًّا عبر بوابة ناجز من خلال الرابط التالي http://Najiz.sa .

وتشمل تلك الخطوات ما يلي:

• الدخول إلى بوابة ناجز

• الدخول إلى قائمة وكالات المستفيد

• اختبار الوكالة المراد فسحها

• فسخ الوكالة

خطوات فسخ وكالة إلكترونيًّا عبر بوابة ناجز - متابعات الخليج 365
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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