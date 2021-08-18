خطوات فسخ وكالة إلكترونيًّا عبر بوابة ناجز

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شكرا لقرائتكم خطوات فسخ وكالة إلكترونيًّا عبر بوابة ناجز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-18
خطوات فسخ وكالة إلكترونيًّا عبر بوابة ناجز
متابعات الخليج 365 - الرياض
أوضحت وزارة العدل خطوات فسخ وكالة إلكترونيًّا عبر بوابة ناجز من خلال الرابط التالي http://Najiz.sa .
وتشمل تلك الخطوات ما يلي:
• الدخول إلى بوابة ناجز
• الدخول إلى قائمة وكالات المستفيد
• اختبار الوكالة المراد فسحها
• فسخ الوكالة
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