شكرا لقرائتكم خبر توزيع مراوح كهربائية ومظلات وسجادات لمعتمري الخارج ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحفاوة وترحيب استقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المعتمرين القادمين من الخارج، إضافة إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية.

وأوضح وكيل الرئيس العام لشؤون الخدمات الاجتماعية والعمل التطوعي المهندس أمجد الحازمي، أن الرئاسة ضمن حملة «خدمة معتمرينا شرف لمنسوبينا»؛ وزعت مظلات، وسجادات صلاة، ومراوح كهربائية، وغيرها، لافتا إلى أن الحملة تسعى لتعزيز الخدمات المقدمة للمعتمرين والزوار.

وأكد المتحدث الرسمي للرئاسة وكيل الرئيس العام للاتصال والشؤون الإعلامية هاني حيدر، أن الرئاسة كثفت جهودها وبرامجها لتواكب عملية توافد المعتمرين من داخل المملكة وخارجها، مبينا أن وكالات الرئاسة بتوجيهات الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس أعدت خططا محكمة، وإجراءات وآليات ممنهجة لإدارة الحشود لضمان سلامتهم، تسهيلا وتمكينا لهم لأداء مناسكهم بيسر وسهولة.

وأوضح أن الرئاسة تستقبل يوميا ما يصل إلى 60 ألف معتمر وسط منظومة متكاملة من الخدمات والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، حيث تم تركيب ملصقات التباعد الجسدي بما تتناسب مع معايير أعداد المعتمرين، وتخصيص مسارات لذوي الاحتياجات الخاصة وفق ضوابط الإجراءات الاحترازية، وملصقات مصليات ركعتي سنة الطواف، ومصليات توسعة الملك فهد والتوسعة السعودية الثالثة، كما كثفت الرئاسة أعمال التطهير والتعطير والتعقيم بالمسجد الحرام وساحاته على مدار 24 ساعة، باستخدام أجود أنواع المطهرات والمعطرات والمعقمات التي جلبت خصيصا للمسجد الحرام.

وأفاد بأنه جرى توفير 5000 عربة عادية و3000 عربة كهربائية لمحتاجيها من المعتمرين وقاصدي المسجد الحرام، من كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، مما يسهم في التسهيل عليهم في أداء نسكهم بكل يسر وسهولة، حيث تشرف الإدارة على العربات الكهربائية وتأمين العربات العادية ومتابعتهم ميدانيا لضمان التزامهم بالتعليمات، وذلك عبر 4 مداخل إضافية وهي: (مدخل «الشبيكة» عبر جسر الشبيكة، ومدخل وسلم «الأرقم»، ومدخل «المروة» ومدخل سطح الدورات القشاشية).

أعمال التعقيم والتطهير:

