محمد بن مسعود - الدمام - النصر أعلن عن الزيارة الثلاثية للاعب أعلن نادي النصر مساء اليوم الأربعاء قيام أسطورة الكرة السعودية الكابتن ماجد عبدالله والنجم الدولي السابق محيسن الجمعان بزيارة للاعب السابق خالد الزيلعي (شفاه الله) للاطمئنان على صحته. وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل: "قام العضو الذهبي عبد اللطيف الشثري وأسطورة الكرة السعودية الكابتن ماجد عبدالله ونجم النصر والمنتخب سابقاً الكابتن محيسن الجمعان بزيارة للاعب السابق خالد الزيلعي (شفاه الله) للاطمئنان على صحته.

وتابع البيان:" يأتي ذلك في إطار المبادرات الاجتماعية التي يقوم بها رجالات النادي". يشار إلى أن خالد الزيلعي، نجم نادي النصر سابقاً، أصيب بمرض "التصلب الجانبي الضموري"، الذي يؤثر على الأعصاب ويتسبب في فقدان القدرة على التحكم بالعضلات وصعوبة الكلام.



18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443 11:39 PM النصر أعلن عن الزيارة الثلاثية للاعب ماجد ومحيسن يزوران خالد الزيلعي للاطمئنان على صحته ماجد ومحيسن يزوران خالد الزيلعي للاطمئنان على صحته أعلن نادي النصر مساء اليوم الأربعاء قيام أسطورة الكرة السعودية الكابتن ماجد عبدالله والنجم الدولي السابق محيسن الجمعان بزيارة للاعب السابق خالد الزيلعي (شفاه الله) للاطمئنان على صحته. وقال النادي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على "تويتر" قبل قليل: "قام العضو الذهبي عبد اللطيف الشثري وأسطورة الكرة السعودية الكابتن ماجد عبدالله ونجم النصر والمنتخب سابقاً الكابتن محيسن الجمعان بزيارة للاعب السابق خالد الزيلعي (شفاه الله) للاطمئنان على صحته.

وتابع البيان:" يأتي ذلك في إطار المبادرات الاجتماعية التي يقوم بها رجالات النادي". يشار إلى أن خالد الزيلعي، نجم نادي النصر سابقاً، أصيب بمرض "التصلب الجانبي الضموري"، الذي يؤثر على الأعصاب ويتسبب في فقدان القدرة على التحكم بالعضلات وصعوبة الكلام.

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المصدر : الخليج 365

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