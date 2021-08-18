«المرور» يوضح مصير مبالغ السداد بعد قبول الاعتراض على المخالفات

الرياض - محمد عبدالله - حددت الإدارة العامة للمرور مصير المبالغ المالية المسددة بعد قبول الاعتراض على المخالفات المرورية، مشيرة إلى ألية الاعتراض على المخالفات.

وقال المرور السعودي عبر حسابه الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة إنه يتم إعادة مبلغ السداد على نفس الحساب المسدد منه آلياً بعد أن يتم إصدار قرار من الهيئة المرورية التي تقدم المستفيد بالاعتراض لديها بإعادة مبلغ السداد.

شروط الاعتراض على المخالفات المرورية

فيما أوضح المرور السعودي شروط الاعتراض على المخالفات المرورية، وتتمثل فيما يلي:

- يجب ألا تتجاوز مدة المخالفة 30 يومًا من تاريخ تسجيلها لتقديم الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونيًا.

- لا يمكن الاعتراض على مخالفة تم تقديم الاعتراض عليها مسبقًا من خلال منصة أبشر وصدر فيها من اللجنة المختصة.

- عند وجود اعتراض آلي مفتوح لنفس المعترض فيد المعالجة فإنه لا يمكن تقديم اعتراض آلي جديد.

- يحـق للمعتـرض تقديـم أي عـدد مـن الاعتراضات آليا، إلا إذا كان عدد الاعتراضات الآلية المرفوضة خمسـة اعتراضات، وذلك لكل سـنة هجرية.

ألية الاعتراض على المخالفات المرورية

فيما حدد المرور السعودي خطوات تقديم الاعتراض على المخالفات المرورية عبر منصة أبشر وتتمثل فيما يلي:

- انقر على خدماتي.

- اختر خدمات المرور.

- اضغط على أيقونة الاعتراض على المخالفات المرورية.

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