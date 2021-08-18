هيئة الاتصالات: الحالة الأمنية شرط السماح لأي مندوب بالتوصيل.. وهذه عقوبة المخالفين

الرياض - محمد عبدالله - أكد نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المساعد للبريد «عبد الرحمن المبارك»، أنه لن يتم السماح لأي مندوب بالتوصيل إلا بعد التحقق من الحالة الأمنية له، مع تطبيق عقوبة من يخالف ذلك تصل إلى شطب التطبيق التابع له.

وأضاف المبارك، خلال مداخلة لبرنامج «الراصد» المذاع على قناة الإخبارية، أن التسجيل لا يشمل المخالف لنظام الإقامة أو ليس لديه إقامة أو فاقد الشروط، مع تطبيق جزاءات وغرامات على المنشآت المخالفة، بالتعاون مع الجهات الحكومية كافة.

واستكمل، أنه حينما يتعلق الأمر بسلامة المواطنين والوافدين في المملكة، فلا يوجد تساهل في هذا الجانب.