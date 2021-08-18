منيرة عبدالهادي.. قصة كفيفة سعودية أسلم على يديها 6 أشخاص

الرياض - محمد عبدالله - لم يكن فقد البصر حائلًا أمام منيرة عبدالهادي، بعد أن استنارت بصيرتها ليسلم على يديها 6 أشخاص، فضلًا عن شقيقها الذي أبهر سامعيه بصوته العذب في تلاوة القرآن الكريم.

وروت منيرة، خلال لقائها المذاع على قناة «الإخبارية» قصة إسلام الستة أشخاص على يديها، قائلة: منذ أن عرفت أن لهؤلاء الأشخاص على ديانة غير ديننا، حاولت التأثير عليهم والكلام معهم لعلهم يحبون الإسلام.

واستكملت: بعد أيام من حديثي إليهم وإعطائهم الكتب، شرح الله صدورهم للإسلام، وبنفس الطريقة تواصلت مع العاملات المنزليات الموجودات لدى أقاربنا، ودخلن الإسلام.

وحول ممارستها الطبخ قالت منيرة: كان من الطبيعي أن أجد صعوبات في بداية محاولتي، إلى أن مارست الطبخ وكسرت حاجز الخوف.