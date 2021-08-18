مستشار بالموارد البشرية: الابتعاث لموظفي الخدمة المدنية سيكون للتخصصات النادرة

الرياض - محمد عبدالله - قال المستشار بالموارد البشرية، عبدالعزيز المبارك، إنَّ الابتعاث لموظفي الخدمة المدنية سيكون للتخصصات النادرة.

وأضاف المبارك بمداخلة لقناة الإخبارية، أن تشكيل لجنة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية، أمر مهم جدًا، مشيرًا إلى أن التدريب أحد محركات تطوير الكادر البشري؛ لأننا مقبلون على خصخصة القطاع العام، ونحتاج صقل الكفاءات بشكل أكبر.

وتابع المبارك، أنَّ بيئة العمل الصحية تتطلب الوعي والإدارك والحرفية عبر التدريب والتطوير، مشيرًا إلى أهمية أن تكون الكوادر البشرية على قدر المسؤولية.

واستكمل: الدولة متوجهة للخصخصة وتلك مستهدفات رؤية 2030 ونحتاج إلى تطوير المهارات.

كان مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية، باسم (اللجنة المركزية لتدريب وابتعاث موظفي الخدمة المدنية).