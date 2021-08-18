بوابة إلكترونية لعرض حالة التحصين للموظفين

ويسعى الصندوق من خلال المشروع إلى تزويد الجهات الحكومية بحالة التحصين الخاصة بالعاملين لديه، من خلال بوابة إلكترونية تتيح لها المتابعة وحث الموظفين للتحصين.
وأعلنت وزارة الصحة، أمس، إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة، تضمنت تسجيل 546 حالة مؤكدة وتعافي 794 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 6246 حالة، منها 1273 حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 540244 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 525559.
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