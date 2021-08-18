

ناقشت إدارة تعليم صبيا مع 600 مدير ومديرة الجاهزية لبداية العام الجديد، وذلك في لقاء افتراضي تضمن مناقشة آلية التعامل مع الطلاب والمعلمين أصحاب الجرعة الواحدة، والكثافة العالية في المدارس في ظل فيروس كورونا ، والمقاصف وآلية عملها، وعملية إسناد مقررات المهارات الرقمية والحياتية، وعمليات الصيانة للمباني والتجهيزات المدرسية، وآلية التخلص من الأثاث القديم، وآلية توزيع الإداريات، والمستخدمات في المدارس.

كانت هذه تفاصيل خبر الاستعداد للدراسة بصبيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.