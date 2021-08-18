4 مهام مستحدثة للمشرف التربوي في العام الدراسي

أضافت مختلف الإدارات التعليمية في المناطق والمحافظات مهاما جديدة للمشرفين التربويين، ضمن استعداداتها المكثفة لبدء العام الدراسي الجديد، وإعادة طلاب مدارس التعليم العام المحصنين للمرحلتين المتوسطة والثانوية.

اشتملت أبرز المهام المستحدثة على: التأكد من توافر كل الإجراءات الاحترازية لمكافحة فيروس «كورونا»، وسلامة المبنى ومرافقه الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى التحقق من صلاحية الإضاءة والتكييف والتهوية في الفصول الدراسية وكل المرافق، فضلا عن التأكد من أعمال تنظيف خزانات المياه وتعقيمها.

تهيئة المختبرات

تضمنت الخطة الإشرافية، التي أقرتها المناطق التعليمية، 28 مهمة، منها أن يتأكد كل مشرف تربوي ومشرفة في أثناء جولاتهم الميدانية في المدارس من مدى تهيئة المختبرات والمعامل المدرسية ومراكز مصادر التعلم والمقصف.

ووضعت الشؤون التعليمية في الإدارات العامة على عاتق المشرف التربوي مهمة متابعة توفير الاحتياجات من الأثاث المكتبي والتعليمي، والمختبرات المدرسية، والسبورات والطاولات، فضلا عن متابعة تخلص مديري ومديرات المدارس من العهد المتكدسة والزائدة في المدرسة.

المقررات الدراسية

وسيتولى المشرفون التربويون مهمة التحقق من تسلم كل المدارس جميع المقررات الدراسية، وتوزيعها بالنسبة للمرحلة الابتدائية وفق الاحترازات الصحية في أثناء حضور الطلاب أو أولياء أمورهم، لتسلم كتب المرحلة الابتدائية، مع استكمال العجز في المقررات الدراسية إن وجد، والإطلاع على خطة يوم التهيئة للصفوف: الرابع الابتدائي والأول المتوسط والأول الثانوي، بالإضافة إلى تقييم التزام المدارس بإعداد قوائم بأسماء الطلاب حسب الفصول الدراسية، ومتابعة تسجيلهم في النقل المدرسي، وإنهاء أعمال تسجيل بيانات الطلاب المستجدين والمنتظمين في نظام «نور».

الكادر التعليمي

وشملت خطط الإشراف التربوي لانطلاقة العام الدراسي متابعة إخلاء طرف جميع المعلمين المنقولين من المدرسة وفق قرار حركتي النقل الداخلية والخارجية، ورصد ما إن كان هناك عجز فعلي بالمدرسة من شاغلي الوظائف التعليمية، بحيث يتم تسجيل العجز وفق أعداد الحصص والفصول بكل دقة، فضلا عن التحقق من إطلاع المعلمين على دليل «الاستثمار الأمثل لشاغلي الوظائف التعليمية»، والتأكد من صحة ملفات جميع شاغلي الوظائف التعليمية في المدرسة بنظام «نور»، وارتباط جميع منسوبي المدرسة بمديرها عبر نظام «فارس».

توزيع العمل

كما يطلع كل مشرف تربوي على سجلات المدارس، والجدول الزمني المنظم فعاليات اليوم الدراسي، وجدول الحصص الدراسية، مع متابعة تفعيل سجلات الميزانية التشغيلية، وتوزيع مهام العمل على جميع العاملين في المدرسة وفق ما ورد في الأدلة التنظيمية للتعليم العام.

من المهام

مدى تهيئة المختبرات والمعامل المدرسية

متابعة توفير الاحتياجات من الأثاث المكتبي والتعليمي والمختبرات

التخلص من العهد المتكدسة والزائدة في المدرسة

متابعة إخلاء طرف جميع المعلمين المنقولين من المدرسة

رصد ما إن كان هناك عجز فعلي بالمدرسة

صحة ملفات جميع شاغلي الوظائف التعليمية في المدرسة

مهام مستحدثة

توافر كل الإجراءات الاحترازية

سلامة المبنى ومرافقه الداخلية والخارجية

التحقق من صلاحية الإضاءة والتكييف والتهوية

التأكد من أعمال تنظيف خزانات المياه وتعقيمها