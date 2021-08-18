أمطار على مرتفعات 5 مناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد، طقسا مستقرا على معظم مناطق المملكة مع فرصة لهطول أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق «جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة،المدينة المنورة».

وأشار إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، ستكون شمالية غربية بسرعة 15-38كم/‏ساعة. وجنوبية غربية على باب المندب، تتحول إلى شمالية بسرعة 12-30كم/‏ساعة.

نجم سهيل

وتوقع خبير الطقس رئيس لجنة «تسميات» الدكتور عبدالله المسند، أن تتشكل السحب الماطرة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة، وقد تمتد حتى مرتفعات الطائف، وأن تنشط الرياح الشمالية الجافة، والتي قد تثير بعض الغبار على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وأضاف بأن نجم سهيل، يدخل متزامنا مع طلوع منزلة الطرف في برج الأسد، وذلك في 24 أغسطس، وذلك وفقا للعروض الوسطى من المملكة، وبعض الحسابات الفلكية تدخل سهيل قبل ذلك بـ7 أيام أو نحوها، والاختلاف سببه تحديد إمكانية الرؤية من عدمها. وعند ظهور نجم سهيل فوق الأفق فجرا، قد يكون الاختلاف سببه موقع الرصد، فكلما اتجهنا جنوبا بكر ظهوره.

أجواء حارة

كما توقع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة «تسميات» عبدالعزيز الحصيني، أجواء حارة جدا نهارا معتدلة فجرا على معظم المناطق. وقال إنه متوقع أمطار من خفيفة لمتوسطة، على أجزاء من مرتفعات الطائف والباحة، وعسير وجازان، والإمارات وعمان واليمن، إضافة إلى رياح مغبرة من متوسطة السرعة لشبه قوية، على أجزاء من المنطقة الشرقية والغربية.