5 حدائق برير نجران

من جانبه أوضح أمين نجران المكلف المهندس جابر صمعان آل نصيب لـ «دوت الخليج» أنه جارٍ تنفيذ 5 حدائق بحي رير بإجمالي مساحة 51657م2 تضم ألعاب أطفال ومساحات خضراء بلغت 14723م2 و 176 شجرة، إضافة لـ 9 مظلات و78 كرسيًا، وتلك الحدائق جارٍ تنفيذها ضمن مشروع حدائق وساحات وممرات مشاه، حيث تم الانتهاء من المرحلة الأولى لجميع الأعمال الزراعية، والتي تتمثل في زراعة النخيل الطبيعي وزراعة الأشجار، وجاري العمل على استكمال تلك الأعمال، وما زال المشروع في مدته النظامية.
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