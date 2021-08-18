وقال مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور أحمد الزائدي، إن البرنامج يحمل عنواناً منسجماً مع متطلبات ومعطيات المرحلة الانتقالية التي نحن بصددها «مستجدات وتطلعات»، مشيراً إلى أن هذا البرنامج جاء نوعياً في مضمونه، مواكباً في معطياته ومحتواه وملبياً لحاجات مديري ومديرات المدارس بتعليم مكة المكرمة. وأبان الزائدي أننا نمر بعام دراسي استثنائي لا يقل أهمية عن العام الماضي، مشيداً بالدعم الذي يحظى به التعليم في المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر 12 برنامجا في الإدارة المدرسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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