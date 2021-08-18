12 برنامجا في الإدارة المدرسية

نفذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة الإشراف التربوي «قسم الإدارة المدرسية وبالتعاون مع إدارة التدريب التربوي 12 برنامجاً وورش عمل في ملتقى الإدارة المدرسية الأول (مستجدات وتطلعات) عن بُعد، والذي يستهدف 1000 مدير ومديرة مدرسة في مراحل التعليم الثلاثة وذلك لتهيئتهم لاستقبال العام الدراسي الجديد 1443.

وقال مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور أحمد الزائدي، إن البرنامج يحمل عنواناً منسجماً مع متطلبات ومعطيات المرحلة الانتقالية التي نحن بصددها «مستجدات وتطلعات»، مشيراً إلى أن هذا البرنامج جاء نوعياً في مضمونه، مواكباً في معطياته ومحتواه وملبياً لحاجات مديري ومديرات المدارس بتعليم مكة المكرمة. وأبان الزائدي أننا نمر بعام دراسي استثنائي لا يقل أهمية عن العام الماضي، مشيداً بالدعم الذي يحظى به التعليم في المملكة.