400 مزرعة زكاة

أكد مدير عام فرع وزارة المالية، المشرف العام على أعمال لجان خرص التمور وتحديد زكاتها في الأحساء أحمد الجغيمان، أن المزارع الجديدة التي تم تسجيلها هذا العام بلغت 400 حيازة زراعية في المحافظة لتضاف إلى مجموع المزارع والحيازات الزراعية لتأدية الزكاة المفروضة فيها من الثمار والحبوب، وفق الضوابط الشرعية، ليصل إجمالي الحيازات الزراعية الواجب تأدية الزكاة فيها في المحافظة 14 ألفًا و400 حيازة زراعية.

وأبان الجغيمان لـ«دوت الخليج»، أن أعضاء فرق المتابعة ورؤساء اللجان على أعمال لجان خرص التمور للموسم الحالي، استعانوا بنحو 45 دليلًا ومعرفًا من كبار السن من أهل الخبرة والمعرفة، لدرايتهم بأصحاب ومواقع وتداخلات المزارع في القرى، والذين كان لهم الدور الفعال لتسهيل مهام اللجان في الوصول إلى مواقع المزارعين.