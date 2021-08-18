وأبان الجغيمان لـ«دوت الخليج»، أن أعضاء فرق المتابعة ورؤساء اللجان على أعمال لجان خرص التمور للموسم الحالي، استعانوا بنحو 45 دليلًا ومعرفًا من كبار السن من أهل الخبرة والمعرفة، لدرايتهم بأصحاب ومواقع وتداخلات المزارع في القرى، والذين كان لهم الدور الفعال لتسهيل مهام اللجان في الوصول إلى مواقع المزارعين.
كانت هذه تفاصيل خبر 400 مزرعة زكاة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.