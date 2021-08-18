معتمرو الخارج تكبير وتهليل

واستقبلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المعتمرين القادمين من الخارج بكل حفاوة وترحيب مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والصحية. وهيأت الرئاسة كافة الخدمات لينعم قاصدوه بالروحانية والطمأنينة.
وعبر المعتمرون عن سعادتهم بما وفرته المملكة من خدمات عبر التنظيم والسلاسة في أداء الصلاة والعمرة، والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان تحقيق التباعد بين الأفراد.
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