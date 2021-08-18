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أتمتة أعمال تقويم التعليم دون تطبيقات

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تعتزم هيئة تقويم التعليم التعاقد مع شركة مختصة بتقنية المعلومات لتنفيذ مشروع يستهدف توريد وتطوير منصة إدارة سير العمل في الهيئة والمراكز التابعة لها.

وتسعى الهيئة من خلال المشروع إلى توريد وتطوير منصة إدارة سير العمل بحيث يمكن من خلالها بناء نماذج سير العمل وأتمتة عمليات الهيئة والمراكز التابعة لها وفق متطلبات الأعمال دون الحاجة لتطوير تطبيقات مخصصة، حيث تساعد المنصة على تسريع عملية تطوير التطبيقات وأتمتة الأعمال باستخدام أدوات جاهزة.

منتجات لتقويم التعليم

مركز قياس

01 اختبارات القبول الجامعي

02 الاختبارات اللغوية

03 الاختبارات التعليمية

04 الاختبارات الدولية

05 مقاييس الموهبة والإبداع

06 الاختبارات المهنية

07 الخدمات المقدمة للمختبرين من ذوي الإعاقة

08 مقاييس المسؤولية المجتمعية

09 معلومات عن الاختبارات

مركز اعتماد

مركز تميز

01 التقويم المدرسي

02 الاعتماد المدرسي

03 تقويم المناهج

04 مؤشر قبول Qabool Index

مركز مسار

01 التقويم والاعتماد

02 الخدمات والاستشارات

اللجنة الفنية للاعتماد العسكري

01 اعتماد مؤسسات التدريب العسكري

02 اعتماد برامج التعليم العسكري

03 اعتماد مؤسسات التعليم العسكري

شهادات التقويم الاحترافية

01 شهادات احترافية

02 الأسئلة الشائعة

التقويم السنوي للتنمية المهنية

01 مقدمة في علوم البيانات لتقويم التعليم

02 مراجعة عملية لنظام إدارة الجودة البرامجية

03 يتم وفقا لنظام مقاييس التقويم المتدرجة لدى مركز اعتماد

01 الاعتماد البرامجي

02 معايير الاعتماد الأكاديمي للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد

03 الاعتماد الدولي

04 الاعتماد الأكاديمي لمراكز وبرامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها

05 نتائج الاعتماد الأكاديمي


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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