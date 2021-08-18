وتسعى الهيئة من خلال المشروع إلى توريد وتطوير منصة إدارة سير العمل بحيث يمكن من خلالها بناء نماذج سير العمل وأتمتة عمليات الهيئة والمراكز التابعة لها وفق متطلبات الأعمال دون الحاجة لتطوير تطبيقات مخصصة، حيث تساعد المنصة على تسريع عملية تطوير التطبيقات وأتمتة الأعمال باستخدام أدوات جاهزة.
منتجات لتقويم التعليم
مركز قياس
01 اختبارات القبول الجامعي
02 الاختبارات اللغوية
03 الاختبارات التعليمية
04 الاختبارات الدولية
05 مقاييس الموهبة والإبداع
06 الاختبارات المهنية
07 الخدمات المقدمة للمختبرين من ذوي الإعاقة
08 مقاييس المسؤولية المجتمعية
09 معلومات عن الاختبارات
مركز اعتماد
مركز تميز
01 التقويم المدرسي
02 الاعتماد المدرسي
03 تقويم المناهج
04 مؤشر قبول Qabool Index
مركز مسار
01 التقويم والاعتماد
02 الخدمات والاستشارات
اللجنة الفنية للاعتماد العسكري
01 اعتماد مؤسسات التدريب العسكري
02 اعتماد برامج التعليم العسكري
03 اعتماد مؤسسات التعليم العسكري
شهادات التقويم الاحترافية
01 شهادات احترافية
02 الأسئلة الشائعة
التقويم السنوي للتنمية المهنية
01 مقدمة في علوم البيانات لتقويم التعليم
02 مراجعة عملية لنظام إدارة الجودة البرامجية
03 يتم وفقا لنظام مقاييس التقويم المتدرجة لدى مركز اعتماد
01 الاعتماد البرامجي
02 معايير الاعتماد الأكاديمي للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد
03 الاعتماد الدولي
04 الاعتماد الأكاديمي لمراكز وبرامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها
05 نتائج الاعتماد الأكاديمي
كانت هذه تفاصيل خبر أتمتة أعمال تقويم التعليم دون تطبيقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.