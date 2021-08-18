أتمتة أعمال تقويم التعليم دون تطبيقات

تعتزم هيئة تقويم التعليم التعاقد مع شركة مختصة بتقنية المعلومات لتنفيذ مشروع يستهدف توريد وتطوير منصة إدارة سير العمل في الهيئة والمراكز التابعة لها. وتسعى الهيئة من خلال المشروع إلى توريد وتطوير منصة إدارة سير العمل بحيث يمكن من خلالها بناء نماذج سير العمل وأتمتة عمليات الهيئة والمراكز التابعة لها وفق متطلبات الأعمال دون الحاجة لتطوير تطبيقات مخصصة، حيث تساعد المنصة على تسريع عملية تطوير التطبيقات وأتمتة الأعمال باستخدام أدوات جاهزة. منتجات لتقويم التعليم مركز قياس 01 اختبارات القبول الجامعي 02 الاختبارات اللغوية 03 الاختبارات التعليمية 04 الاختبارات الدولية 05 مقاييس الموهبة والإبداع 06 الاختبارات المهنية 07 الخدمات المقدمة للمختبرين من ذوي الإعاقة 08 مقاييس المسؤولية المجتمعية 09 معلومات عن الاختبارات مركز اعتماد مركز تميز 01 التقويم المدرسي 02 الاعتماد المدرسي 03 تقويم المناهج 04 مؤشر قبول Qabool Index مركز مسار 01 التقويم والاعتماد 02 الخدمات والاستشارات اللجنة الفنية للاعتماد العسكري 01 اعتماد مؤسسات التدريب العسكري 02 اعتماد برامج التعليم العسكري 03 اعتماد مؤسسات التعليم العسكري شهادات التقويم الاحترافية 01 شهادات احترافية 02 الأسئلة الشائعة التقويم السنوي للتنمية المهنية 01 مقدمة في علوم البيانات لتقويم التعليم 02 مراجعة عملية لنظام إدارة الجودة البرامجية 03 يتم وفقا لنظام مقاييس التقويم المتدرجة لدى مركز اعتماد 01 الاعتماد البرامجي 02 معايير الاعتماد الأكاديمي للتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد 03 الاعتماد الدولي 04 الاعتماد الأكاديمي لمراكز وبرامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها 05 نتائج الاعتماد الأكاديمي



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