الداخلية: التجمعات العائلية بما يتجاوز الأعداد المحددة مخالفة تستوجب العقوبة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

جددت وزارة الداخلية، مساء اليوم الأربعاء، تحذيرها من التجمعات العائلية بما يتجاوز الأعداد المحددة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.

وقالت الداخلية، في تغريدة عبر حسابها “تويتر”: “إن التجمع العائلي، داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، بما يتجاوز الأعداد المحددة من قبل جهة الاختصاص في حيز واحد أو محدد ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة، مخالف للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد – 19)”، مؤكدة أن الغرامة تصل 10 آلاف ريال.

تفاصيل العقوبات المقررة:

وأضافت: “أي شخص يحضر التجمعات المشار إليها في الفقرة من (1-4) من البند (أ) والبند (ب) يخالف بـ(5000) ريال، وعند التكرار تضاعف العقوبة الموقعة في المرة السابقة وتصل إلى (100.000) ريال، إضافة إلى إحالته للنيابة العامة عند التكرار للمرة الثانية للنظر في سجنه وفقًا للإجراءات النظامية المتبعة”.



شارك الخبر