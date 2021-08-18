شكرا لقرائتكم خبر ضبط 45 شخصا في تجمع مخالف لاحترازات كورونا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضبطت الجهات الأمنية بمنطقة الحدود الشمالية 45 شخصا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا المستجد وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة العقيد متعب الخميس، في بيانه أمس، أن الجهات المختصة بشرطة المنطقة ضبطت 45 شخصا في تجمع مخالف للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تسهم في الحد من تفشي ونقل فيروس كورونا (كوفيد-19)، وجرى اتخاذ الإجراءات النظامية، وجرى تطبيق العقوبات المقررة نظاما بحق الداعي والمسؤول عن المنشأة وكل من حضر التجمع محل المخالفة.



كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 45 شخصا في تجمع مخالف لاحترازات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.