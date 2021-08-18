إغلاق 62 منشأة مخالفة للاحترازات الوقائية بجدة

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وأوضحت الأمانة أن الجهود الرقابية شملت نطاق 19 بلدية فرعية، و15 بلدية محافظة، ورصدت الفرق الميدانية خلالها 66 مخالفة.
وأكدت الأمانة تواصل الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أية مخالفات عبر إدارة البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.
من جهة ثانية أسفرت الحملات الميدانية لبلدية الصفا الفرعية التابعة عن مصادرة 11 طنا من الخضراوات والفواكه، إلى جانب إزالة 61 من العربات والبسطات العشوائية التي كانت تستغل الساحات والطرق ومحيط السوق المركزي للخضراوات، وذلك ضمن جهود أمانة جدة المستمرة في إزالة المخالفات البلدية وتحسين المشهد البصري.
وأوضحت رئيسة بلدية الصفا الفرعية عهود الشمراني أن نتائج الجولات الميدانية أسفرت عن رصد 3 مستودعات، تحتوي على خضراوات وفواكه، حيث تمت مصادرتها وتسليمها للجمعية الخيرية.
وأبانت أن ذلك يأتي ضمن خطة عامة اعتمدتها البلدية للحد من ظاهرة الباعة الجائلين، الذين ينتشرون في الشوارع الرئيسة، وبعض الأرصفة والطرق وبالقرب من السوق المركزي.
من المخالفات المرصودة:
- عدم الالتزام بالتباعد
- عدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح
- التساهل في قياس حرارة العملاء
- عدم الالتزام بإبراز تطبيق توكلنا
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