هل تكفي 65 يوما لتحصين 70% من السكان بجرعتي كورونا ؟

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين أكدت وزارة الصحة أهمية الجرعة الثانية من لقاح كورونا لاستدامة المناعة ومقاومة المتحورات للفيروس، ورفع الحماية من الإصابة الشديدة بها، أوضحت أنه من الممكن تحصين 70% من سكان المملكة بجرعتي كورونا خلال 65 يوما. وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة تضمنت تسجيل 546 حالة إصابة مؤكدة وشفاء 794 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 6246 حالة منها 1273 حالة حرجة. وأوضحت أن جرعات لقاح كورونا في المملكة تجاوزت 32 مليونا و606 آلاف و992 جرعة عبر 587 موقعا للتطعيم في المناطق كافة. وحثت الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار الفيروس. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا. يذكر أن هيئة الصحة العامة «وقاية» أوضحت أن اللقاحات المعتمدة في المملكة ذات فعالية عالية في الحماية من مرض كوفيد-19 ومضاعفاته، حيث كان الأشخاص المحصنين (الذين تم تطعيمهم بجرعتين) أقل عرضة للإصابة بالعدوى والمضاعفات من التنويم والوفاة، حيث أشارت البيانات المحلية أن 99% من المنومين في العنايات المركزة هم من فئة غير مكتملي التحصين. إجمالي الحالات





إصابة جديدة 546



وفيات 8



حالة شفاء 794



حالة نشطة 6246



حالة حرجة 1273



إجمالي الوفيات 8439



إجمالي حالات الشفاء 525,559



إجمالي عدد الإصابات 540,244



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