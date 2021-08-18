95 مخالفة للتدابير الصحية بأسواق الشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أسفرت 1455 جولة رقابية نفذتها أمانة المنطقة الشرقية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، عن ضبط 95 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق «توكلنا»، إضافة لمخالفات للاشتراطات البلدية. وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية على المنشآت للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، مشددة على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية وتطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي وتفعيل مبادرة «ممتثل» بمدن ومحافظات المنطقة، والتشديد على تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة.

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