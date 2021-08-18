«تراضي العدل» تعقد 260 ألف جلسة صلح عن بعد

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وأوضحت الوزارة أن منصة تراضي تهدف إلى حل النزاعات عن بعد، دون حاجة أطراف النزاع لمراجعة مكاتب المصالحة، بهدف التيسير على المستفيدين وسهولة الحصول على الخدمة.
وبينت أن وثائق الصلح الصادرة من المنصة، تعد سندات تنفيذية، يمكن تنفيذها في حال تم الإخلال بالاتفاق المدون بالوثيقة عبر قضاء التنفيذ، مشيرة إلى إصدار مركز المصالحة أكثر من 65 ألف وثيقة صلح عبر 512 مصلحا ومصلحة مؤهلين في مختلف التخصصات.
وأوضحت العدل أنه يمكن الاستفادة من خدمات منصة تراضي الالكترونية، من خلال الرابط المخصص، وذلك باختيار نوع طلب الصلح وتعبئة النموذج، لتصل للمستفيد رسالة بتأكيد استلام الطلب، تليها رسالة تحدد موعد لقاء الصلح عن بعد، بحيث يتم عقد لقاء الصلح عن بعد، للوصول إلى اتفاق الأطراف على نقاط الخلاف والصلح، وإحالة ما تم الاتفاق عليه لتدقيقه واعتماده من قبل مركز المصالحة، ثم يليه طلب موافقة الأطراف على إصدار وثيقة الصلح من خلال منصة تراضي عبر الدخول على حساب النفاذ الوطني الموحد «أبشر»، لإصدار وثيقة الصلح وتمكين المستفيدين من الاطلاع عليها من خلال المنصة.
أهداف المركز:
- تقريب وجهات النظر بين أطراف النزاع
- حفظ الود في العلاقات الأسرية والاجتماعية والتجارية
- نشر ثقافة الصلح ليكون الخيار الأفضل لتسوية النزاعات
- 512 مصلحا ومصلحة
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