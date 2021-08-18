- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم "الأربعاء"، إخماد حرائق الغابات التي اجتاحت شمال الجزائر لأكثر من أسبوع، وأسفرت عن مقتل 90 شخصًا على الأقل؛ بينهم 33 جنديًّا.
وبيّنت "الحماية" أنها لم تسجل أي حريق اليوم، وأخمدت فرقها البؤر السبع المتبقّية في ست ولايات؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وأتت الحرائق الهائلة التي استعرت في 9 أغسطس الجاري على عشرات الآلاف من الهكتارات من الغابات في 26 ولاية من أصل 58 ولاية في الجزائر.
واستخدم الجيش الجزائري خمس مروحيات روسية من طراز "إم إي-26"، لإطفاء النيران، فيما استخدمت الحماية المدنية ثلاث مروحيات قاذفة للمياه.
و ساهمت في العمليات طائرتان فرنسيتان، جرى توفيرهما عبر الاتحاد الأوروبي وطائرة إسبانية.
18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443 09:48 PM
أودت بحياة 90 شخصًا.. وأتت على عشرات الهكتاراتبعد مكافحتها لمدة 9 أيام.. الجزائر تنجح في إخماد حرائق الغابات
أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم "الأربعاء"، إخماد حرائق الغابات التي اجتاحت شمال الجزائر لأكثر من أسبوع، وأسفرت عن مقتل 90 شخصًا على الأقل؛ بينهم 33 جنديًّا.
وبيّنت "الحماية" أنها لم تسجل أي حريق اليوم، وأخمدت فرقها البؤر السبع المتبقّية في ست ولايات؛ وفقًا لـ"فرانس 24".
وأتت الحرائق الهائلة التي استعرت في 9 أغسطس الجاري على عشرات الآلاف من الهكتارات من الغابات في 26 ولاية من أصل 58 ولاية في الجزائر.
واستخدم الجيش الجزائري خمس مروحيات روسية من طراز "إم إي-26"، لإطفاء النيران، فيما استخدمت الحماية المدنية ثلاث مروحيات قاذفة للمياه.
و ساهمت في العمليات طائرتان فرنسيتان، جرى توفيرهما عبر الاتحاد الأوروبي وطائرة إسبانية.
، بعد مكافحتها لمدة 9 أيام.. الجزائر تنجح في إخماد حرائق الغابات ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مكافحتها لمدة 9 أيام.. الجزائر تنجح في إخماد حرائق الغابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.