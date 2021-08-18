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كشف الدكتور خالد غليلة استشاري الأمراض المعدية عن احتمال زيادة حالات الإصابة بكورونا بين الأطفال لعدم حصولهم على اللقاحات، معتبرًا أن ذلك يشكل تحديًا سيواجهنا خلال الفترة المقبلة.
وأوضح غليلة لقناة الإخبارية أن الأبحاث الآن مستمرة على الأطفال أقل من 12 عامًا، معربًا في هذا الصدد عن أمله بأن يتم اعتماد لقاحات خلال الأشهر الستة المقبلة للأطفال أقل من 12 سنةً، موضحًا أن هذا يعد تحديًا في العالم كله.
كما أكد الاستشاري غليلة أنه إذا وصلنا إلى تحصين 70 % من المجتمع خلال شهرين سنكون من أوائل الدول في التحصين ضد كورونا.. وستقل الكثير من الإجراءات الاحترازية المتبعة حاليًا.
18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443 09:30 PM
"غليلة": هذا تحدٍ.. ونأمل اعتماد اللقاحات للصغار خلال الأشهر الستة المقبلةاستشاري: احتمال زيادة إصابات "كورونا" بين الأطفال لعدم حصولهم على اللقاحات
كشف الدكتور خالد غليلة استشاري الأمراض المعدية عن احتمال زيادة حالات الإصابة بكورونا بين الأطفال لعدم حصولهم على اللقاحات، معتبرًا أن ذلك يشكل تحديًا سيواجهنا خلال الفترة المقبلة.
وأوضح غليلة لقناة الإخبارية أن الأبحاث الآن مستمرة على الأطفال أقل من 12 عامًا، معربًا في هذا الصدد عن أمله بأن يتم اعتماد لقاحات خلال الأشهر الستة المقبلة للأطفال أقل من 12 سنةً، موضحًا أن هذا يعد تحديًا في العالم كله.
كما أكد الاستشاري غليلة أنه إذا وصلنا إلى تحصين 70 % من المجتمع خلال شهرين سنكون من أوائل الدول في التحصين ضد كورونا.. وستقل الكثير من الإجراءات الاحترازية المتبعة حاليًا.
، استشاري: احتمال زيادة إصابات "كورونا" بين الأطفال لعدم حصولهم على اللقاحات ،
المصدر : الخليج 365
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