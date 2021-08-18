محمد بن مسعود - الدمام - ضمن المشاركة المجتمعية للخدمات الصحية بوزارة الدفاع شاركت الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع بمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثالثة، والتي تُقام بميدان الطائف التاريخي، وذلك ضمن المشاركة المجتمعية للخدمات الصحية بوزارة الدفاع ومساندة وزارة الصحة. وشملت مشاركة الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع تشغيل مستشفى ميداني متنقل تابع لإدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف يقدم خدماته للزوار، والعاملين بالمهرجان من خلال عيادات للفحص والتشخيص وغرف عمليات صغرى وأيضًا فريق تثقيف صحي متكامل. 18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443 09:27 PM ضمن المشاركة المجتمعية للخدمات الصحية بوزارة الدفاع تشغيل مستشفى ميداني بمهرجان ولي العهد للهجن تشغيل مستشفى ميداني بمهرجان ولي العهد للهجن شاركت الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع بمهرجان ولي العهد للهجن بنسخته الثالثة، والتي تُقام بميدان الطائف التاريخي، وذلك ضمن المشاركة المجتمعية للخدمات الصحية بوزارة الدفاع ومساندة وزارة الصحة. وشملت مشاركة الإدارة العامة للخدمات الصحية بوزارة الدفاع تشغيل مستشفى ميداني متنقل تابع لإدارة مستشفيات القوات المسلحة بمنطقة الطائف يقدم خدماته للزوار، والعاملين بالمهرجان من خلال عيادات للفحص والتشخيص وغرف عمليات صغرى وأيضًا فريق تثقيف صحي متكامل. الكلمات المفتاحية ، تشغيل مستشفى ميداني بمهرجان ولي العهد للهجن ،

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