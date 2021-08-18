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"الداخلية": التجمُّع العائلي بما يتجاوز الأعداد المحدَّدة مخالفٌ للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا

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محمد بن مسعود - الدمام - عقوبة حضوره خمسة آلاف ريال.. والدعوة له أو التسبب فيه 10 آلاف

غرَّد حساب وزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قبل قليل بأن ‏التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، بما يتجاوز الأعداد المحددة من قِبل جهة الاختصاص في حيز واحد أو محدد، ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة، مخالفٌ للإجراءات الوقائية من فيروس (كوفيد - 19)، وعقوبته للمسؤول والمنشأة 10 آلاف ريال.

ونشر الحساب "إنفوجراف" عن مخالفة التجمع العائلي، جاء فيه أن عقوبة حضور التجمع محل المخالفة خمسة آلاف ريال، وعند التكرار تُضاعَف العقوبة وتصل إلى 100 ألف ريال، إضافة إلى إحالة المخالف للنيابة العامة عند التكرار للمرة الثانية للنظر في سجنه.

وجاء في الإنفوجراف أن عقوبة الدعوة للتجمُّع محل المخالفة أو التسبب فيها 10 آلاف ريال، وعند التكرار تُضاعَف العقوبة وتصل إلى 100 ألف ريال، إضافة إلى إحالته للنيابة العامة عند التكرار للمرة الثانية للنظر في سجنه.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443 09:20 PM

عقوبة حضوره خمسة آلاف ريال.. والدعوة له أو التسبب فيه 10 آلاف

"الداخلية": التجمُّع العائلي بما يتجاوز الأعداد المحدَّدة مخالفٌ للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

غرَّد حساب وزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" قبل قليل بأن ‏التجمع العائلي داخل المنازل أو الاستراحات أو المزارع ونحوها، بما يتجاوز الأعداد المحددة من قِبل جهة الاختصاص في حيز واحد أو محدد، ولا تربطهم علاقة سكنية واحدة، مخالفٌ للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وعقوبته للمسؤول والمنشأة 10 آلاف ريال.

ونشر الحساب "إنفوجراف" عن مخالفة التجمع العائلي، جاء فيه أن عقوبة حضور التجمع محل المخالفة خمسة آلاف ريال، وعند التكرار تُضاعَف العقوبة وتصل إلى 100 ألف ريال، إضافة إلى إحالة المخالف للنيابة العامة عند التكرار للمرة الثانية للنظر في سجنه.

وجاء في الإنفوجراف أن عقوبة الدعوة للتجمُّع محل المخالفة أو التسبب فيها 10 آلاف ريال، وعند التكرار تُضاعَف العقوبة وتصل إلى 100 ألف ريال، إضافة إلى إحالته للنيابة العامة عند التكرار للمرة الثانية للنظر في سجنه.

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، "الداخلية": التجمُّع العائلي بما يتجاوز الأعداد المحدَّدة مخالفٌ للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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