محمد بن مسعود - الدمام - شملت إنهاء مهام رئيس أركان القوات الجوية أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأربعاء تغييرات في قيادات الجيش، والنواحي العسكرية في البلاد. وذكرت صحيفة "النهار" أن "تبون" أنهى مهام اللواء محمد بوزوين بصفته رئيسًا لأركان القوات الجوية، كما أنهى بموجب مرسوم رئاسي مهام اللواء عمار زغيمي بصفته قائدًا لأركان الناحية العسكرية الرابعة، وكذلك أنهى مهام اللواء عبدالحكيم مرغني بصفته نائبًا لقائد الناحية العسكرية الخامسة. وأضافت الصحيفة بأن الرئيس الجزائري عيَّن اللواء أحمد سالمي رئيسًا لأركان قيادة القوات الجوية في البلاد. 18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443 09:15 PM شملت إنهاء مهام رئيس أركان القوات الجوية الرئيس الجزائري يُجري تغييرات في قيادات أفرع الجيش الرئيس الجزائري يُجري تغييرات في قيادات أفرع الجيش أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الأربعاء تغييرات في قيادات الجيش، والنواحي العسكرية في البلاد. وذكرت صحيفة "النهار" أن "تبون" أنهى مهام اللواء محمد بوزوين بصفته رئيسًا لأركان القوات الجوية، كما أنهى بموجب مرسوم رئاسي مهام اللواء عمار زغيمي بصفته قائدًا لأركان الناحية العسكرية الرابعة، وكذلك أنهى مهام اللواء عبدالحكيم مرغني بصفته نائبًا لقائد الناحية العسكرية الخامسة. وأضافت الصحيفة بأن الرئيس الجزائري عيَّن اللواء أحمد سالمي رئيسًا لأركان قيادة القوات الجوية في البلاد. الكلمات المفتاحية ، الرئيس الجزائري يُجري تغييرات في قيادات أفرع الجيش ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم اخبار العالم اليوم العالم الان العالم العربي انجازات العالم سياسه العالم

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