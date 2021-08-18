شكرا لقرائتكم خبر عن بعد ظهور «متحور دلتا» في المملكة.. هل الوضع يستدعي القلق؟ (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حالة من القلق انتابت البعض بعد تصريح متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، قبل أيام والذي أكد خلاله أن متحور دلتا هو السائد عالمياً والأكثر إثارة للقلق لسرعة انتشاره، كما أنه موجود في المملكة.

وقال العبدالعالي خلال المؤتمر الدوري لبحث مستجدات فيروس كورونا، إن متحور دلتا موجود بالمملكة ونسبة انتقاله تصل إلى 6 أو 7 أشخاص من الشخص المصاب الواحد ، ويتم متابعة المتحورات كافة من خلال التسلسل الجيني عن كثب.

وأشار إلى أن الاكتفاء بجرعة واحدة من اللقاح لا يكفي للتصدي لمتحور دلتا، ولابد من أخذ جرعتين. وأكد أن المملكة تجاوزت مراحل مهمة في جائحة كورونا وتجنت تكرار الموجات للمتحورات السابقة للفيروس.

• مدى تأثير متحور دلتا

في سياق متصل، قال استشاري الأحياء الجزيئية الدقيقة والأمراض الوراثية ، د عارف العامري، إن تأثير متحور “دلتا” كبير على الأشخاص غير الملقحين بلقاح مضاد لفيروس كورونا.

وأضاف في لقاء مع “الإخبارية”، إن اللقاحات المتوفرة داخل المملكة آمنة جداً وفعالة ضد متحورات فيروس كورونا ومنها متحور “دلتا”، مبيناً أن هناك 4 متحورات منذ بداية ظهور فيروس كورونا.

وأكد أن أسرع المتحورات انتشاراً هو متحور “دلتا” ، ومواجهته لا تكون إلا من خلال أخذ اللقاح ، حيث أنه يتكاثر في الأجسام غير المحصنة ضد الفيروس.

وأشار العامري إلى أن أعراض المتحورات لا تختلف من متحور لآخر ، غير أنها قد تختلف من حيث الشدة ، ومن حيث مناعة الجسد.

• جرعة واحدة من اللقاح غير كافية

بدوره أكد استشاري الأمراض المعدية الدكتور، علي الشهري أن تلقي جرعة واحدة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا غير كافية لمواجهة متحور “دلتا”.

وأضاف الشهري، في مداخلة على قناة “الإخبارية”، أن التحدي الحقيقي لمواجهة فيروس كورونا هو ظهور متحور جديد أشد من “دلتا”.

وأشار الدكتور علي الشهري إلى أن العديد من الدول لجأت إلى الجرعة الثالثة من اللقاح لمواجهة متحورات الفيروس.

• هل يوجد اختلاف بين متحور دلتا وكورونا

أما بالنسبة لأعراض متحور دلتا وفيروس كورونا، قال استشاري الأمراض المعدية ورئيس أقسام الباطنة في مستشفى الملك فهد بمدينة جدة د. وائل باجهموم إن أعراض متحور “دلتا” لا تختلف عن أعراض الإصابة بفيروس كورونا المستجد” كوفيد 19″.

وأوضح باجهموم أن متحور “دلتا” سريع الانتشار لذلك ينصح بأخذ جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وأكد د. وائل باجهموم أن التقارير والأبحاث العلمية التي نشرت لم تؤكد وجود اختلاف بين أعراض الإصابة بمتحور دلتا والإصابة بفيروس كورونا الأصلي .

• مستجدات كورونا في المملكة

في سياق متصل، كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (546) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (794) حالة، كما تم تسجيل (8) حالات وفاة جديدة، وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في المملكة إلى (540244) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (525559) حالة.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي أكد أن المنحنى الوبائي يشهد انخفاضًا ملحوظًا في تسجيل الحالات بالمملكة خلال هذه الفترة، ويواصل اتجاهاته الإيجابية، لافتًا النظر إلى أن متحور دلتا هو السائد عالميًا ويعد أشد المتحورات إثارة للقلق وذلك لسرعة انتشاره، ويلزم أخذ جرعتين لتحقق الحماية من مضاعفاته وعدم الاكتفاء بجرعة واحدة.

وكانت الوزارة قد دشّنت المرحلة الأولى من تلقي اللقاح في 17 ديسمبر من العام الماضي، فيما انطلقت المرحلة الثانية في 18 فبراير الماضي، والتي شهدت التوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

• جرعات لقاح كورونا تتجاوز 32 مليونًا جرعة

وكشفت وزارة الصحة عن أرقام جرعات لقاح كورونا في المملكة والتي تجاوزت 32 مليونًا و606 آلاف و 992 جرعة عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وحثت الصحة الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

بدورها أوضحت هيئة الصحة العامة “وقاية” أنه ثبت أن اللقاحات المعتمدة في المملكة ذات فعالية عالية في الحماية من مرض كوفيد-19 ومضاعفاته، حيث كان الأشخاص المحصنون (الذين تم تطعيمهم بجرعتين) أقل عرضة للإصابة بالعدوى والمضاعفات من التنويم والوفاة لا قدر الله، وتشير البيانات المحلية أن 99% من المنومين في العنايات المركزة هم فئة غير مكتملي التحصين.

• أهمية الجرعة الثانية

وحثت هيئة الصحة العامة الجميع على أهمية التحصين الكامل وسرعة تلقي الجرعة الثانية من لقاحات كوفيد-19 المعتمدة، لما في ذلك من حماية لهم وتأثير إيجابي على المنحنى الوبائي والحفاظ على المكتسبات الوطنية في التصدي للجائحة، ويسرع بالعودة للحياة الطبيعية بمشيئة الله.

وكانت الصحة أوضحت في وقت سابق أن اللقاحات المعتمدة من وزارة الصحة في المملكة فهي 4 لقاحات فقط وهي؛ لقاح أسترازينيكا، لقاح فايزر، ولقاح جونسون آند جونسون إضافة إلى لقاح موديرنا، وأضافت أنه في حال اعتماد أي لقاح آخر سيعلن عنه في حينه عبر القنوات الرسمية المعتمدة.

وقالت الوزارة إن لقاحي كورونا أسترازينيكا وفايزر يقدمان حاليًا عبر مراكز اللقاحات المتوفرة في تطبيق صحتي، أما لقاحا جونسون آند جونسون وموديرنا فهما معتمدان حاليًا من قبل وزارة الصحة للمطعمين خارج المملكة”.