شكرا لقرائتكم خبر عن دعم القيادة .. «سر نجاح» المبادرات التقنية لتسهيل وحماية حياة المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - - المملكة في مقدمة دول العالم وانجحها في تسخير التقنية لمواجهة كورونا وتداعياتها

- دعم ولي العهد اللامحدود لتعزيز التكامل الحكومي ساهم في نجاح المبادرات التقنية

-تدشين المرحلة الثالثة من الجواز الصحي في تطبيق "توكلنا" سوف يساهم في تسهيل رحلة المسافرين وسلامتهم

- سدايا تمتلك ببنية تحتية بتقنية متطورة ستساهم فى نجاح رقمنة إجراءات السفر

ساهم دعم القيادة الرشيدة - حفظها الله - لجميع المبادرات التقنية التي من شأنها دعم التحول الرقمي لتسهيل حياة المواطنين والمقيمين، بأن تكون المملكة في مقدمة دول العالم وانجحها في تسخير التقنية لمواجهة جائحة كورونا وتداعياتها، وتؤكد للعالم أجمع أن الأنسان والمحافظة على سلامته في مقدمة أولوياتها.

كما أن متابعة سمو ولي العهد الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - رئيس مجلس ادارة الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي " سدايا" ودعمه اللامحدود نحو تعزيز التكامل الحكومي بين مختلف الجهات الحكومية ساهمت في نجاح المبادرات التقنية، وتحقيق الأثر المرجو منها على مختلف الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية وهو ما يتوافق مع رؤية 2030.

فضلا عن ذلك فإن تدشين المرحلة الثالثة من الجواز الصحي في تطبيق توكلنا من خلال الربط بمنصة اتحاد النقل الجوي الدولي اياتا IATA ، والذي بدروه سوف يساهم في تسهيل رحلة المسافرين والمحافظة على سلامتهم، من خلال تسهيل إجراءات السفر والتحقق من أهلية المسافرين الصحية وفق أفضل الممارسات الدولية لتشريعات الطيران المدني لحماية حقوق المسافرين وأصحاب المصلحة.

وجاء التعاون المميز بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" والهيئة العامة للطيران المدني والاتحاد الدولي للنقل الجوي (الإياتا) له دور كبير في نجاح الربط بين تطبيق الاياتا (IATA Travel Pass) بتطبيق توكلنا لتفعيل الجواز الصحي ولإثبات الحالة الصحية وبيانات جرعات لقاح كورونا ونتائج فحوصات PCR المعتمدة، مما يساهم في التحقق الالكتروني من موثوقية الشهادات الصحية.

حيث يساهم تطبيق توكلنا في دعم جهود هيئة الطيران المدني لتسهيل رحلة المسافر وذلك من خلال أتمتة وتسهيل إجراءات السفر عن طريق ربط أنظمة الحدود بتطبيق توكلنا والتحقق اللحظي من الحالة الصحية للمسافرين عند اصدار بطاقة صعود الطائرة مما ساهم في ضمان الحالة الصحية للمسافرين بموثوقية عالية، لضمان سلامة المسافرين.

ويعكس هذا الانجاز ما تتمتع به سدايا من ببنية تحتية تقنية متطورة وذات موثوقية عالية ستساهم بنجاح الربط مع منظمة الاياتا لرقمنة إجراءات السفر.

و سوف يساهم نجاح الربط بين تطبيق توكلنا ومنصة الاياتا ، في دعم جهود الجهات الحكومية في مكافحة جائحة كورونا وذلك من خلال التعرف بكل سهولة على الحالة الصحية للمسافرين القادمين الى المملكة.

ونجاح تجربة تطبيق توكلنا منذ إطلاقه للمرة الأولى مع بداية جائحة كورونا مروراً بجميع المراحل التطويرية التي مرّ بها، يؤكد على الكفاءات السعودية، الذين يقفون خلف كل النجاحات المتحققة على صعيد التطبيق.