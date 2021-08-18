سفارة المملكة في فرنسا لـ المواطنين: احذروا حرائق الغابات جنوبًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجّهت سفارة المملكة في باريس، اليوم (الأربعاء)، تحذيرًا للمواطنين المتواجدين في منطقة جنوبي فرنسا، محذرة من حرائق الغابات التي تشهدها تلك المنطقة.

ودعت السفارة، في بيان لها عبر “تويتر”، المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر حيال الحرائق التي تشهدها غابات منطقة Var le، مناشدة اتباع التعليمات التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة بهذا الشأن.

وأهابت السفارة في باريس بالمواطنين الاتصال بالسفارة في حالة حدوث أي طارئ أو وجود أي استفسار.

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