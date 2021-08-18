شكرا لقرائتكم سفارة المملكة في فرنسا لـ المواطنين: احذروا حرائق الغابات جنوبًا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-18
وأهابت السفارة في باريس بالمواطنين الاتصال بالسفارة في حالة حدوث أي طارئ أو وجود أي استفسار.
سفارة المملكة في فرنسا لـ المواطنين: احذروا حرائق الغابات جنوبًا
أكدت على أهمية اتباع التعليمات التي تصدرها الجهات الرسمية
متابعات الخليج 365 - الرياض
وجّهت سفارة المملكة في باريس، اليوم (الأربعاء)، تحذيرًا للمواطنين المتواجدين في منطقة جنوبي فرنسا، محذرة من حرائق الغابات التي تشهدها تلك المنطقة.
ودعت السفارة، في بيان لها عبر “تويتر”، المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر حيال الحرائق التي تشهدها غابات منطقة Var le، مناشدة اتباع التعليمات التي تصدرها الجهات الرسمية المختصة بهذا الشأن.
وأهابت السفارة في باريس بالمواطنين الاتصال بالسفارة في حالة حدوث أي طارئ أو وجود أي استفسار.
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