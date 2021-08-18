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شكرا لقرائتكم قائد القوات البحرية الملكية يبحث تطوير التعاون مع قائد سلاح البحرية البحريني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-18
قائد القوات البحرية الملكية يبحث تطوير التعاون مع قائد سلاح البحرية البحريني
متابعات الخليج 365 - واس
استقبل معالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي بقيادة القوات في الرياض، قائد سلاح البحرية الملكي البحريني اللواء الركن بحري محمد بن يوسف العسم والوفد المرافق له.
وبحثا خلال الاستقبال سُبل تطوير التعاون والتدريب وتبادل الخبرات وأوجه التعاون المشترك بين القوات البحرية الملكية السعودية وسلاح البحرية الملكي البحريني.
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