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قائد القوات البحرية الملكية يبحث تطوير التعاون مع قائد سلاح البحرية البحريني

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-18

قائد القوات البحرية الملكية يبحث تطوير التعاون مع قائد سلاح البحرية البحريني

متابعات الخليج 365 - واس

استقبل معالي قائد القوات البحرية الملكية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي بقيادة القوات في الرياض، قائد سلاح البحرية الملكي البحريني اللواء الركن بحري محمد بن يوسف العسم والوفد المرافق له.

قائد القوات البحرية الملكية يبحث تطوير التعاون مع قائد سلاح البحرية البحريني - متابعات الخليج 365

وبحثا خلال الاستقبال سُبل تطوير التعاون والتدريب وتبادل الخبرات وأوجه التعاون المشترك بين القوات البحرية الملكية السعودية وسلاح البحرية الملكي البحريني.

قائد القوات البحرية الملكية يبحث تطوير التعاون مع قائد سلاح البحرية البحريني - متابعات الخليج 365قائد القوات البحرية الملكية يبحث تطوير التعاون مع قائد سلاح البحرية البحريني - متابعات الخليج 365 قائد القوات البحرية الملكية يبحث تطوير التعاون مع قائد سلاح البحرية البحريني - متابعات الخليج 365

 
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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