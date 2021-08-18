قائد القوات البحرية الملكية يبحث تطوير التعاون مع قائد سلاح البحرية البحريني

استقبل معالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي بقيادة القوات في الرياض، قائد سلاح البحرية الملكي البحريني اللواء الركن بحري محمد بن يوسف العسم والوفد المرافق له.

محمد يوسف

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