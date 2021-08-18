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شكرا لقرائتكم المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي يستضيف غدًا وزيري الإعلام والتعليم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-18
المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي يستضيف غدًا وزيري الإعلام والتعليم
يستعرض استعدادات وزارة التعليم للعام الدراسي الجديد
متابعات الخليج 365 - واس
يُعقد مساء غدٍ الخميس المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، الذي يستضيف كلًا من معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.
ويتحدث وزير الإعلام عن أبرز المستجدات والقضايا الراهنة، فيما يستعرض وزير التعليم استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد، وآلية العودة الحضورية لمقاعد الدراسة للطلاب والطالبات، ومنسوبي التعليم.
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