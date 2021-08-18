المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي يستضيف غدًا وزيري الإعلام والتعليم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-18

متابعات الخليج 365 - واس

يُعقد مساء غدٍ الخميس المؤتمر الصحفي الدوري للتواصل الحكومي، الذي يستضيف كلًا من معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ومعالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ.

ويتحدث وزير الإعلام عن أبرز المستجدات والقضايا الراهنة، فيما يستعرض وزير التعليم استعدادات الوزارة للعام الدراسي الجديد، وآلية العودة الحضورية لمقاعد الدراسة للطلاب والطالبات، ومنسوبي التعليم.



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