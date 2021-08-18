قائد القوات البحرية يستقبل نظيره البحريني ويبحثان التعاون المشترك

الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-18

متابعات الخليج 365 - واس

استقبل معالي قائد القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي بقيادة القوات في الرياض، قائد سلاح البحرية الملكي البحريني اللواء الركن بحري محمد بن يوسف العسم والوفد المرافق له.

لقاء قائد القوات البحرية:

وبحث الجانبان خلال الاستقبال سُبل تطوير التعاون والتدريب وتبادل الخبرات وأوجه التعاون المشترك بين القوات البحرية الملكية السعودية وسلاح البحرية الملكي البحريني.



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