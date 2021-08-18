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قائد القوات البحرية يستقبل نظيره البحريني ويبحثان التعاون المشترك

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-08-18

قائد القوات البحرية يستقبل نظيره البحريني ويبحثان التعاون المشترك

متابعات الخليج 365 - واس

استقبل معالي قائد القوات البحرية الملكية الفريق الركن فهد بن عبدالله الغفيلي بقيادة القوات في الرياض، قائد سلاح البحرية الملكي البحريني اللواء الركن بحري محمد بن يوسف العسم والوفد المرافق له.

لقاء قائد القوات البحرية:

وبحث الجانبان خلال الاستقبال سُبل تطوير التعاون والتدريب وتبادل الخبرات وأوجه التعاون المشترك بين القوات البحرية الملكية السعودية وسلاح البحرية الملكي البحريني.

القوات البحرية القوات البحرية
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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