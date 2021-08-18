جامعة جدة تختتم برنامج «عودة تربوية آمنة»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت جامعة جدة ممثلة في كلية التربية أمس أعمال البرنامج الافتراضي الذي نظم تحت عنوان «عودة تربوية آمنة»، بحضور عدد من الأكاديميين.

وأوضحت وكيلة كلية التربية لشؤون الطالبات وخدمة المجتمع الدكتورة فايزة غنيم، أن البرنامج، تطرق لتغذية الجوانب التربوية للعودة لمقاعد الدراسة بحيوية وجدية، مستهدفا فئات الطلاب وتهيئة المعلمين، والأسرة، لضمان سير العملية التعليمية في هذه العودة بكل نجاح.

وتناول اللقاء الأول عبر ورقة «تهيئة المعلمين» التي قدمها الدكتور تركي الزهراني، العودة الآمنة في التعليم.

جوانب ركز عليها البرنامج:

