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جامعة جدة تختتم برنامج «عودة تربوية آمنة»

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- بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت جامعة جدة ممثلة في كلية التربية أمس أعمال البرنامج الافتراضي الذي نظم تحت عنوان «عودة تربوية آمنة»، بحضور عدد من الأكاديميين.

وأوضحت وكيلة كلية التربية لشؤون الطالبات وخدمة المجتمع الدكتورة فايزة غنيم، أن البرنامج، تطرق لتغذية الجوانب التربوية للعودة لمقاعد الدراسة بحيوية وجدية، مستهدفا فئات الطلاب وتهيئة المعلمين، والأسرة، لضمان سير العملية التعليمية في هذه العودة بكل نجاح.

وتناول اللقاء الأول عبر ورقة «تهيئة المعلمين» التي قدمها الدكتور تركي الزهراني، العودة الآمنة في التعليم.

جوانب ركز عليها البرنامج:


  • تعميق دور المربين كقدوة
  • تهيئة الطلاب
  • تهيئتهم المتكاملة لا تقتصر على الجانب الصحي
  • الجانب النفسي يعد جزءا رئيسا لعودة آمنة ومثمرة

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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