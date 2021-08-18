جامعة جدة تختتم برنامج «عودة تربوية آمنة»

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وأوضحت وكيلة كلية التربية لشؤون الطالبات وخدمة المجتمع الدكتورة فايزة غنيم، أن البرنامج، تطرق لتغذية الجوانب التربوية للعودة لمقاعد الدراسة بحيوية وجدية، مستهدفا فئات الطلاب وتهيئة المعلمين، والأسرة، لضمان سير العملية التعليمية في هذه العودة بكل نجاح.
وتناول اللقاء الأول عبر ورقة «تهيئة المعلمين» التي قدمها الدكتور تركي الزهراني، العودة الآمنة في التعليم.
جوانب ركز عليها البرنامج:
- تعميق دور المربين كقدوة
- تهيئة الطلاب
- تهيئتهم المتكاملة لا تقتصر على الجانب الصحي
- الجانب النفسي يعد جزءا رئيسا لعودة آمنة ومثمرة
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