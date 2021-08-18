«الحوار الوطني» يستعرض أهمية العمل الإنساني

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وتناول اللقاء التعريف باليوم العالمي للعمل الإنساني وأهميته لدى الشعوب، ودور العمل الإنساني في تعزيز الحوار الحضاري بين المجتمعات، وتعزيز منظومة القيم الاجتماعية والإنسانية، وجهود المملكة في العمل الإنساني وخاصة جهودها في أزمة كورونا.
وجرى استعراض المبادرات الفردية الإنسانية في العمل الإنساني، وكيفية مساهمة الجميع في العمل الإنساني، ودور الأعمال التطوعية في إنجاح الأعمال الإنسانية، والخدمات التي تقدمها المملكة للمقيمين أثناء الجائحة، ودور الفرد ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في الأعمال الإنسانية.
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