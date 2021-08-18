تمكين مستفيدات ضمان مكة من العمل بصيانة الجوالات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرم فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة أمس اتفاقية تعاون لتمكين ودعم مستفيدات الضمان الاجتماعي للعمل الحر في صيانة الجوالات، وذلك مع جمعية المودة للتنمية الأسرية بالمنطقة وإحدى المؤسسات الخيرية.

وأوضح مدير الجمعية محمد آل رضي أن الاتفاقية تستهدف شريحة الأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة عبر تدريب وتأهيل 123 سيدة في مجال صيانة الجوال، وتمكين 10 سيدات منهن بتوفير منفذ لتقديم خدمات الصيانة للجوالات الموقتة التي خصصت لها المذكرة، وذلك بما يحقق توفير منافذ بيع وفرص عمل لقطاع أسر الضمان الاجتماعي بدون رسوم.

وأشار إلى أن الاتفاقية تركز على بناء القدرة، وصقل الموهبة، ثم توفير الفرصة، لتحفيز هذه الشريحة على العمل المستمر والبيع، وذلك بعد التدريب والتأهيل على صيانة الجوالات وإدارة منافذ البيع، والإشراف على تشغيل المشروع وتطوير مهارتهم وتوفير فرص وظيفية لهن عبر أكاديمية الحياة لتمكين المرأة التابعة لجمعية المودة، حيث سيتم تدريبهن على إدارة المشاريع والإدارة المالية وتسويق الخدمات.