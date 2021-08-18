خطة لسد نقص الكوادر التعليمية في تخصصات العلوم والإنجليزية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وضعت وزارة التعليم خطتها للعام الدراسي الجديد 1443هـ، لسد الاحتياج لتدريس المواد التي يوجد نقص في الكادر التعليمي لها من خلال معلمين لم يصل نصابهم التعليمي لحده الأعلى، ووضعت ضوابط وشروطا خاصة لمن سيناط بهم تدريس مواد اللغة الإنجليزية، العلوم والمهارات الإدارية، التربية البدنية والدفاع عن النفس. وذلك بحسب دليل الاستثمار الأمثل لشاغلي الوظائف التعليمية وتعميم وزير التعليم في 13 ذي الحجة الماضي. التخصص الذي يوجد احتياج لتدريسه، والتخصصات ذات الوفرة المناسبة لتدريسه: ضوابط خاصة للمعلمين الذين سيناط بهم تدريس تخصص التربية البدنية والدفاع عن النفس





أن يكون المعلم والمعلمة لائقا صحيا وبدنيا



أن يكون المعلم والمعلمة لائقا صحيا وبدنيا أ لا يتجاوز عمره 45



أ لا يتجاوز عمره 45 لديه خبرة -ما أمكن- في المجال الرياضي (لاعب، مدرب، حكم).



الاكتفاء بتدريس الوحدات التعليمية والموضوعات المرتبطة بالصحة والأنشطة البدنية المعززة لها.



الاستعانة بمتخصص في تدريس الوحدات التعليمية للألعاب الرياضية من خلال البدائل التعليمية (الدروس المسجلة بقناة عين- المصادر الأثرائية في بوابة عين).



التأكيد على التحقق من أمن وسلامة الطالب والطالبة.



ضوابط خاصة للمعلمين الذين سيناط بهم تدريس تخصص اللغة الإنجليزية



أن يكون المعلم والمعلمة حاصلا على درجة 6 في اختبار الايلتس أو الاختبارات الدولية المكافئة لها أو أحد معلمي برنامج خبرات الابتعاث.



ضوابط خاصة للمعلمين الذين سيناط بهم تدريس تخصص العلوم والممهارات الإدارية ضوابط خاصة للمعلمين الذين سيناط بهم تدريس تخصص اللغة الإنجليزية في مسارات التعليم الثانوي تحتاج كل مدرسة إلى متخصص في:





الإدارة



الاقتصاد



المحاسبة



في حال عدم التمكن من تطبيق مصفوفات التخصصات المحددة في الجدول يسد الاحتياج التعليمي في المرحلة الابتدائية من جميع التخصصات ذات الوفرة. في حال عدم التمكن من تطبيق مصفوفات التخصصات المحددة في الجدول يسد الاحتياج التعليمي في المرحلة الابتدائية من جميع التخصصات ذات الوفرة.

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