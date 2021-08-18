تحصين طلبة مكة في مركز صحي التخصصي

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إلى ذلك اطلع مدير إدارة التعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد الزائدي أمس خلال جولته الميدانية على خدمة الـنقل المدرسي لـطلاب وطالبات مدارس العاصمة المقدسة وذلك ضمن أسطول شركة تطوير للنقل التعليمي وحملـة (سجلهم لنوصلهم) التي تستهدف المجتمع لـلـتعريف بأهمية تسجيل الطلاب والطالبات في الـنقل المدرسي الـتعلـيمي والمواقع المخصصة لها.
من جهة أخرى اختتمت قبل يومين فعاليات ملتقى شارة وهواية التي نظمها قسم النشاط الكشفي بتعليم مكة المكرمة واستمر أسبوعين.
وأوضح رئيس القسم زياد قدير أن الملتقى هدف إلى تهيئة أفضل الفرص للكشافين في جميع المراحل (الأشبال- فتيان - متقدم) واكتشاف ميولهم ومهاراتهم من خلال إقامة حزمة من البرامج التدريبية المتنوعة تمكنهم من اجتياز متطلبات شارات الهواية المختارة وفق أدلة شارات الهوايات الكشفية المعتمدة، وشهد إقامة عدد من الدورات التدريبية المتنوعة بمعدل 36 ساعة تدريبية عن بعد.
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