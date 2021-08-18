، الولايات المتحدة.. جرعة ثالثة معزّزة من لقاحات كورونا ،

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أعلنت السلطات الصحية الأمريكية اليوم، أنه ابتداءً من 20 سبتمبر المقبل، سيمكن إعطاء جرعة ثالثة معزّزة لمن تلقوا لقاحاً من شركتي "فايزر, وموديرنا"، شريطة أن يكون ذلك بعد مرور ثمانية أشهر من الجرعة الثانية.
وقال مسؤولون في المنظومة الصحية الأمريكية في بيان اليوم, إن البيانات المتاحة تشير إلى أن الحماية من الإصابة بفيروس سارس-كوف-2 تبدأ في الانخفاض بمرور الوقت بعد أول جرعتين من اللقاح، في ظل انتشار المتحور دلتا، وبخاصةً أولئك المعرضون لخطر أكبر أو من تم تطعيمهم خلال المراحل الأولى من بدء التطعيم.
وأكد البيان أن الجرعة الثالثة من لقاحي "فايزر وموديرنا"، ستكون ضرورية لتعزيز الحماية التي يقدمها اللقاح من الفيروس، وإطالة أمدها.
الولايات المتحدة.. جرعة ثالثة معزّزة من لقاحات كوروناوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2021-08-18
أعلنت السلطات الصحية الأمريكية اليوم، أنه ابتداءً من 20 سبتمبر المقبل، سيمكن إعطاء جرعة ثالثة معزّزة لمن تلقوا لقاحاً من شركتي "فايزر, وموديرنا"، شريطة أن يكون ذلك بعد مرور ثمانية أشهر من الجرعة الثانية.
وقال مسؤولون في المنظومة الصحية الأمريكية في بيان اليوم, إن البيانات المتاحة تشير إلى أن الحماية من الإصابة بفيروس سارس-كوف-2 تبدأ في الانخفاض بمرور الوقت بعد أول جرعتين من اللقاح، في ظل انتشار المتحور دلتا، وبخاصةً أولئك المعرضون لخطر أكبر أو من تم تطعيمهم خلال المراحل الأولى من بدء التطعيم.
وأكد البيان أن الجرعة الثالثة من لقاحي "فايزر وموديرنا"، ستكون ضرورية لتعزيز الحماية التي يقدمها اللقاح من الفيروس، وإطالة أمدها.
18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443
08:05 PM
ابتداءً من سبتمبر المقبل لمن تلقوا "فايزر, وموديرنا"
أعلنت السلطات الصحية الأمريكية اليوم، أنه ابتداءً من 20 سبتمبر المقبل، سيمكن إعطاء جرعة ثالثة معزّزة لمن تلقوا لقاحاً من شركتي "فايزر, وموديرنا"، شريطة أن يكون ذلك بعد مرور ثمانية أشهر من الجرعة الثانية.
وقال مسؤولون في المنظومة الصحية الأمريكية في بيان اليوم, إن البيانات المتاحة تشير إلى أن الحماية من الإصابة بفيروس سارس-كوف-2 تبدأ في الانخفاض بمرور الوقت بعد أول جرعتين من اللقاح، في ظل انتشار المتحور دلتا، وبخاصةً أولئك المعرضون لخطر أكبر أو من تم تطعيمهم خلال المراحل الأولى من بدء التطعيم.
وأكد البيان أن الجرعة الثالثة من لقاحي "فايزر وموديرنا"، ستكون ضرورية لتعزيز الحماية التي يقدمها اللقاح من الفيروس، وإطالة أمدها.
، الولايات المتحدة.. جرعة ثالثة معزّزة من لقاحات كورونا ،
المصدر : الخليج 365
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