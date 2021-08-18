محمد بن مسعود - الدمام - الدولة تتحمل رسوم تدريبهم بـ62 مركزاً للرعاية النهارية الأهلية انتهت وحدات الخدمات المساندة للذكور والإناث بمنطقة الرياض خلال الأسبوعين الماضيين من تحديث بيانات أكثر من 5 آلاف مستفيد ومستفيدة من ذوي الإعاقة تمهيداً لالتحاقهم بـ62 مركزاً للرعاية النهارية الأهلية في العاصمة والمحافظات ممن تنطبق عليهم شروط القبول وتتحمل الدولة رسوم تدريبهم وتأهيلهم. وأكد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أن مراكز الرعاية النهارية غير الحكومية تستقبل ذوي الإعاقات الفكرية المتوسطة والشديدة ومتعددي الإعاقة وتعود ملكيتها إلى شركات ومؤسسات أو ملكية فردية أو تتبع للجمعيات الخيرية أو لجان التنمية، حيث يشرف عليها الفرع من خلال اللجان الفرعية التابعة له.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443 08:47 PM الدولة تتحمل رسوم تدريبهم بـ62 مركزاً للرعاية النهارية الأهلية الرياض.. تحديث بيانات أكثر من 5 آلاف مستفيد ومستفيدة من ذوي الإعاقة الرياض.. تحديث بيانات أكثر من 5 آلاف مستفيد ومستفيدة من ذوي الإعاقة انتهت وحدات الخدمات المساندة للذكور والإناث بمنطقة الرياض خلال الأسبوعين الماضيين من تحديث بيانات أكثر من 5 آلاف مستفيد ومستفيدة من ذوي الإعاقة تمهيداً لالتحاقهم بـ62 مركزاً للرعاية النهارية الأهلية في العاصمة والمحافظات ممن تنطبق عليهم شروط القبول وتتحمل الدولة رسوم تدريبهم وتأهيلهم. وأكد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض أن مراكز الرعاية النهارية غير الحكومية تستقبل ذوي الإعاقات الفكرية المتوسطة والشديدة ومتعددي الإعاقة وتعود ملكيتها إلى شركات ومؤسسات أو ملكية فردية أو تتبع للجمعيات الخيرية أو لجان التنمية، حيث يشرف عليها الفرع من خلال اللجان الفرعية التابعة له. الكلمات المفتاحية

، الرياض.. تحديث بيانات أكثر من 5 آلاف مستفيد ومستفيدة من ذوي الإعاقة ،

المصدر : الخليج 365

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