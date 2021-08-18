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بتوجيهٍ من نائب أمير الرياض.. اللجنة المرورية بالمنطقة تعقد اجتماعها الأول

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محمد بن مسعود - الدمام - ناقشت سبل رفع مستوى السلامة والحلول المقترحة لخفض الحوادث

إنفاذًا لتوجيهات الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، عقدت اللجنة التنفيذية للسلامة المرورية بالمنطقة، اليوم الأربعاء، اجتماعها الأول.

وفي التفاصيل: ناقشت اللجنة في اجتماعها سبل رفع مستوى السلامة المرورية في المنطقة والحلول المقترحة لخفض عدد الحوادث والوفيات والإصابات الناتجة عنها.

وسبق أن تم تشكيل لجان فرعية للسلامة المرورية في جميع محافظات المنطقة للارتقاء بمستويات السلامة المرورية في تلك المحافظات.

18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443 08:43 PM

ناقشت سبل رفع مستوى السلامة والحلول المقترحة لخفض الحوادث

بتوجيهٍ من نائب أمير الرياض.. اللجنة المرورية بالمنطقة تعقد اجتماعها الأول
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

إنفاذًا لتوجيهات الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، عقدت اللجنة التنفيذية للسلامة المرورية بالمنطقة، اليوم الأربعاء، اجتماعها الأول.

وفي التفاصيل: ناقشت اللجنة في اجتماعها سبل رفع مستوى السلامة المرورية في المنطقة والحلول المقترحة لخفض عدد الحوادث والوفيات والإصابات الناتجة عنها.

وسبق أن تم تشكيل لجان فرعية للسلامة المرورية في جميع محافظات المنطقة للارتقاء بمستويات السلامة المرورية في تلك المحافظات.

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، بتوجيهٍ من نائب أمير الرياض.. اللجنة المرورية بالمنطقة تعقد اجتماعها الأول ،
المصدر : الخليج 365

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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