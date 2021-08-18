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إنفاذًا لتوجيهات الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، عقدت اللجنة التنفيذية للسلامة المرورية بالمنطقة، اليوم الأربعاء، اجتماعها الأول.
وفي التفاصيل: ناقشت اللجنة في اجتماعها سبل رفع مستوى السلامة المرورية في المنطقة والحلول المقترحة لخفض عدد الحوادث والوفيات والإصابات الناتجة عنها.
وسبق أن تم تشكيل لجان فرعية للسلامة المرورية في جميع محافظات المنطقة للارتقاء بمستويات السلامة المرورية في تلك المحافظات.
18 أغسطس 2021 - 10 محرّم 1443 08:43 PM
ناقشت سبل رفع مستوى السلامة والحلول المقترحة لخفض الحوادثبتوجيهٍ من نائب أمير الرياض.. اللجنة المرورية بالمنطقة تعقد اجتماعها الأول
إنفاذًا لتوجيهات الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، عقدت اللجنة التنفيذية للسلامة المرورية بالمنطقة، اليوم الأربعاء، اجتماعها الأول.
وفي التفاصيل: ناقشت اللجنة في اجتماعها سبل رفع مستوى السلامة المرورية في المنطقة والحلول المقترحة لخفض عدد الحوادث والوفيات والإصابات الناتجة عنها.
وسبق أن تم تشكيل لجان فرعية للسلامة المرورية في جميع محافظات المنطقة للارتقاء بمستويات السلامة المرورية في تلك المحافظات.
، بتوجيهٍ من نائب أمير الرياض.. اللجنة المرورية بالمنطقة تعقد اجتماعها الأول ،
المصدر : الخليج 365
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