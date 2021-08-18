، جامعة جدة تدشن البطاقات الذكية لرفع كفاءة الإنفاق وتخفيض التكاليف ،

محمد بن مسعود - الدمام - ضمن مبادرات برنامج التحوُّل الرقمي وأحد برامج الجامعة السعودية الحديثة

دشَّن رئيس جامعة جدة، الدكتور عدنان بن سالم الحميدان، تطبيق مستقبلي (UJ MyFuture) ضمن مبادرات برنامج التحول الرقمي (أحد برامج الجامعة السعودية الحديثة).

وتُعدُّ جامعة جدة من أولى الجامعات السعودية التي استبدلت البطاقات التقليدية بالكامل بالبطاقات الرقمية؛ وذلك بهدف رفع كفاءة الإنفاق، وتخفيض التكاليف المادية، ورفع الكفاءة التشغيلية.

وفي هذا السياق نوّه رئيس الجامعة خلال إطلاق الخدمات الرقمية للتطبيق بجهود فريق العمل القائمين على التطبيق، مؤكدًا تطلعه وجميع منسوبي الجامعة إلى مزيد من الخدمات الذكية، التي ستسهم في بناء وتطوير بيئة تعليمية رقمية ذكية جاذبة ومميزة.

من جانبه، أكد وكيل الجامعة للتطوير والتنمية المستدامة، الدكتور ماجد المرعشي، أن هذه المبادرة تنطلق من أهداف رؤية السعودية 2030 لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، وتفعيل التقنيات الحديثة، بتحقيق التحول الرقمي الذكي، ومواكبة أحدث التقنيات، من خلال تقديم الخدمات الرقمية الذكية لطلاب وطالبات جامعة جدة.

وبدوره، قال الدكتور عبد الله الدرعاني، المشرف على مركز التحول الرقمي بالجامعة، إن التحول الرقمي الذكي مبني على معايير جودة مستدامة، تهدف إلى خدمة المستفيد، وتسهيل الاستفادة من الأجهزة الذكية في إنجاز وتطوير الأعمال الجامعية بصورة متكاملة، تواكب متطلبات التحول الرقمي.

ويُمكِّن "MyFuture" الطلاب والطالبات من استخدام أهم الخدمات الأكاديمية ومتابعتها عن طريق الهواتف الذكية، منها الاطلاع على جداولهم الدراسية الأسبوعية واليومية، وإمكانية احتساب المعدل تجريبيًّا، والاطلاع على كشف الدرجات، وخدمة تقويم لإدارة المهام والأعمال اليومية للطلبة، وصفحة الوصول السريع لأهم الأنظمة للطلبة، فضلاً عن استعراض خريطة الجامعة.

من جهتها، أشارت الدكتورة آلاء مجاهد، مستشارة المبادرة، إلى أن هذه المبادرة تعد خطوة تأسيسية لخارطة طريق، تُعنى بإعادة هندسة الإجراءات، وتقديم الخدمات الإلكترونية للمستفيدين بطريقة رقمية تكاملية، تعزز القدرة على رفع الكفاءة التشغيلية للموارد البشرية بالجامعة تواكبًا مع المتغيرات والمتطلبات المتسارعة.

يُذكر أن التطبيق يضم بطاقة رقمية ذكية تفاعلية لطلبة الجامعة، مع تمييز ملون لمختلف فئات الطلبة (أصحاب الهمم، بكالوريوس، دراسات عليا، موهوبون)، ويتم إصدارها بشكل لحظي من داخل التطبيق للتحقق من صحة بيانات حاملها كإثبات الهوية، أو حضور مناسبات معينة. ويستطيع الطلبة تنزيل التطبيق من خلال المتاجر الإلكترونية العالمية.