شكرا لمتابعة خبر عن أمانة تبوك تنهي في إسبوع أكثر من ألف بلاغ في حملة " صور وأرسل " لمعالجة التشوهات البصرية بالمنطقة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عطاالله العمراني (صدى):

تواصل أمانة منطقة تبوك جهودها في معالجة البلاغات الواردة لها ، جراء حملة " صور وأرسل " التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية القروية على مستوى المملكة مطلع الأسبوع الماضي ، وتهدف إلى تمكين أفراد المجتمع وإشراكهم بالمساهمة في تحسين المشهد الحضري للارتقاء بجودة الحياة ، ضمن برامج وأهداف رؤية المملكة 2030.

وأوضحت " الأمانة " أن الحملة تلقت مايزيد عن 1380 بلاغاً جرى إنهاء 1080 بلاغ منها ، فيما تعمل الجهات المعنية الآن على إغلاق المتبقي لمعالجة التشوه البصري وفقاً للخطة المعدة ، بهدف تعزيز السلوك الحضاري والوعي بأهمية المحافظة على البيئة وحماية المرافق العامة ومعالجة التلوث البصري، وقد شملت بلاغات تحسين المشهد الحضري عدة تصنيفات منها النظافة العامة، حواجز الحفريات، حفر الشوارع، أعمدة الإنارة، الأرصفة المتهالكة.

الجدير بالذكر أن خدمة بلاغات تحسين المشهد الحضري عبر تطبيق بلدي تشمل جميع مدن المملكة ويمكن تحميل التطبيق عبر الرابط من هنا من مختلف الأجهزة الذكية.